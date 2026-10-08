Ukraina zatrudniła Frankensteina. KUB i Buk połączone w broń na Shahedy

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraińska obrona powietrzna znalazła nietypowy sposób na wykorzystanie swojego starszego sprzętu. Żołnierze 156. Pułku Rakiet Przeciwlotniczych im. Maksyma Krzywonosa połączyli wyrzutnię systemu Kub z jednostką ogniową systemu Buk, tworząc improwizowany zestaw przeznaczony m.in. do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych Shahed.

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Buk namierza, Kub strzela. Ukraińcy stworzyli nietypową broń na rosyjskie drony156. Pułk Rakiet Przeciwlotniczych im. Maksyma Krzywonosadomena publiczna

Choć takie połączenie na pierwszy rzut oka może wydawać się nietypowe, oba systemy mają wspólne korzenie, ponieważ zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na częściową współpracę. Ukraińcy wykorzystują więc możliwości, które istniały w ich konstrukcji już od czasów Związku Radzieckiego.

Buk namierza, Kub odpala

Największym problemem systemu Kub jest brak autonomicznego radaru naprowadzającego. W hybrydowej konfiguracji tę rolę przejmuje jednostka ogniowa Buka, wyposażona we własny radar zdolny do wykrywania i śledzenia celów z większej odległości.

Po wykryciu obiektu Buk utrzymuje go na radarze i przekazuje dane wyrzutni Kub, a następnie odpalany jest pocisk 3M9, który wykorzystuje do naprowadzania odbity od celu sygnał radarowy. Według ukraińskich żołnierzy taki zestaw miał odpowiadać za zniszczenie około 20 celów powietrznych, z czego większość stanowiły rosyjskie drony Shahed.

Pomysł ma korzenie sprzed dekad

Co ciekawe, nie jest to całkowicie nowatorska koncepcja, bo podczas przechodzenia radzieckiej obrony powietrznej z systemu Kub na Buk opracowano wariant Kub-M4, którego jednostka 9A38 mogła korzystać zarówno z pocisków 3M9 systemu Kub, jak i 9M38 przeznaczonych dla Buka. Ukraińcy wykorzystują więc dziś możliwości wynikające z konstrukcji opracowanych kilkadziesiąt lat temu, dostosowując je do współczesnego pola walki.

156. Pułk korzysta również z innego nietypowego rozwiązania znanego jako FrankenSAM. W tym przypadku wyrzutnie Buka przystosowano do odpalania amerykańskich pocisków przeciwlotniczych RIM-7. Według dowódcy jednego z zespołów pojedyncza maszyna miała już 34 potwierdzone zestrzelenia, a inna wykonała 131 odpaleń RIM-7. Ukraina otrzymała także dokumentację techniczną potrzebną do samodzielnej produkcji tych zmodyfikowanych systemów.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki


Jak podwodne drony mogą ratować życie© 2026 Associated Press
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