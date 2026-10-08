Ukraina zatrudniła Frankensteina. KUB i Buk połączone w broń na Shahedy

Choć takie połączenie na pierwszy rzut oka może wydawać się nietypowe, oba systemy mają wspólne korzenie, ponieważ zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na częściową współpracę. Ukraińcy wykorzystują więc możliwości, które istniały w ich konstrukcji już od czasów Związku Radzieckiego.

Buk namierza, Kub odpala

Największym problemem systemu Kub jest brak autonomicznego radaru naprowadzającego. W hybrydowej konfiguracji tę rolę przejmuje jednostka ogniowa Buka, wyposażona we własny radar zdolny do wykrywania i śledzenia celów z większej odległości.

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Po wykryciu obiektu Buk utrzymuje go na radarze i przekazuje dane wyrzutni Kub, a następnie odpalany jest pocisk 3M9, który wykorzystuje do naprowadzania odbity od celu sygnał radarowy. Według ukraińskich żołnierzy taki zestaw miał odpowiadać za zniszczenie około 20 celów powietrznych, z czego większość stanowiły rosyjskie drony Shahed.

Pomysł ma korzenie sprzed dekad

Co ciekawe, nie jest to całkowicie nowatorska koncepcja, bo podczas przechodzenia radzieckiej obrony powietrznej z systemu Kub na Buk opracowano wariant Kub-M4, którego jednostka 9A38 mogła korzystać zarówno z pocisków 3M9 systemu Kub, jak i 9M38 przeznaczonych dla Buka. Ukraińcy wykorzystują więc dziś możliwości wynikające z konstrukcji opracowanych kilkadziesiąt lat temu, dostosowując je do współczesnego pola walki.

156. Pułk korzysta również z innego nietypowego rozwiązania znanego jako FrankenSAM. W tym przypadku wyrzutnie Buka przystosowano do odpalania amerykańskich pocisków przeciwlotniczych RIM-7. Według dowódcy jednego z zespołów pojedyncza maszyna miała już 34 potwierdzone zestrzelenia, a inna wykonała 131 odpaleń RIM-7. Ukraina otrzymała także dokumentację techniczną potrzebną do samodzielnej produkcji tych zmodyfikowanych systemów.



