O przechwyceniu Molniji-13 poinformował 5 października 8. Korpus Wojsk Desantowo-Szturmowych Ukrainy. Na dowód do komunikatu dołączono nagranie pokazujące wrak maszyny, dzięki czemu można przyjrzeć się konstrukcji, która jeszcze kilka miesięcy temu była praktycznie nieznana.

Rozpoznanie i monitorowanie terenu

Nowy bezzałogowiec został zaprojektowany przede wszystkim do prowadzenia obserwacji z powietrza. Wśród deklarowanych zastosowań wymienia się rozpoznanie, monitorowanie terenu oraz misje poszukiwawczo-ratownicze. Rosja nie podaje jednak oficjalnie danych dotyczących zasięgu, czasu lotu czy maksymalnego udźwigu.

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Nie wiadomo również, jakie dokładnie sensory znalazły się na pokładzie przechwyconej maszyny, co jest o tyle istotne, że właśnie wyposażenie elektroniczne może mieć największe znaczenie dla wartości tego typu drona na współczesnym polu walki.

Dron pokazany zaledwie kilka miesięcy temu

Molnija-13 jest stosunkowo nową konstrukcją. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską Rosja zaprezentowała ją po raz pierwszy w czerwcu 2026 roku. Jeżeli to prawda, przechwycony egzemplarz może należeć do pierwszych maszyn tego typu użytych operacyjnie. Wrak może zatem dostarczyć Ukraińcom informacji o rozwiązaniach zastosowanych w nowym rosyjskim bezzałogowcu.

Zwłaszcza że małe bezzałogowce rozpoznawcze odgrywają coraz większą rolę na współczesnym polu walki. Pozwalają wykrywać pozycje przeciwnika, śledzić jego ruchy i przekazywać dane potrzebne do prowadzenia ognia. Molnija-13 wpisuje się w ten trend, ale jej konstrukcja sugeruje także próbę zwiększenia możliwości względem mniejszych wariantów.



