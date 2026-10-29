Ukraińcy dopadli "statek-matkę". Przenosiła dwa dodatkowe drony

Rosyjski dron-matka przenosił dwa bezzałogowce

O udanej akcji poinformowali na swoim Facebooku operatorzy z 25. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy. Na opublikowanym nagraniu widać uderzenie w rosyjski bezzałogowiec Molnija, który pełnił funkcję platformy transportowej dla dwóch dronów FPV.

Według ukraińskich wojskowych jedna z przewożonych maszyn była przeznaczona do prowadzenia rozpoznania, natomiast druga miała służyć do atakowania celów. Zniszczenie nosiciela oznaczało więc również wyeliminowanie dwóch mniejszych maszyn, zanim mogły rozpocząć własne zadania.

Molnija jako latająca platforma dla dronów FPV

Molnija to rosyjski bezzałogowiec o stałych skrzydłach, wykorzystywany do różnych zadań na froncie. Może przenosić ładunek bojowy i atakować cele bezpośrednio, ale jego konstrukcja pozwala również na przystosowanie go do transportowania mniejszych dronów.

Taka konfiguracja daje rosyjskim siłom dodatkowe możliwości. Zamiast pokonywać całą trasę samodzielnie, niewielkie drony FPV mogą zostać przewiezione przez większą maszynę i wypuszczone dopiero w pobliżu wybranego obszaru działania. Pozwala to zwiększyć ich praktyczny zasięg i ograniczyć dystans, który muszą pokonać po starcie.

Coraz większa rola zespołów bezzałogowców

Wykorzystanie dronów-matek pokazuje, jak rozwijają się taktyki stosowane w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Większe bezzałogowce mogą pełnić funkcję swoich taksówek dla mniejszych maszyn, które następnie wykonują zadania rozpoznawcze lub uderzeniowe.

Wiąże się to wprawdzie z większym ryzykiem, bo jeśli przeciwnik wykryje i zniszczy nosiciela przed wypuszczeniem przewożonych dronów, może jednocześnie udaremnić kilka zaplanowanych działań. Rosjanie coraz częściej podejmują jednak takie próby, testując przy tym różne konstrukcje i to nie tylko latające. Na froncie widzieliśmy już statki-matki Gierań-2 i Gerbera, lądowe systemy KUB-SM czy jednostki morskie Skorlupa.