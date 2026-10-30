Wojna w Ukrainie toczy się nie tylko na powierzchni. Podczas operacji "Weles" ukraińscy żołnierze wykorzystali podziemną infrastrukturę, aby obejść rosyjskie pozycje i zaskoczyć przeciwnika. Jak poinformował legion "Wolna Rosja", podporządkowany ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu, jego bojownicy wspólnie z żołnierzami 2. Korpusu Gwardii Narodowej "Chartia" oraz innymi jednostkami Sił Zbrojnych Ukrainy pokonali ponad 15 km podziemnych tras znajdujących się na tyłach przeciwnika.

Wyjaśnijmy krótko, że "Wolna Rosja" to formacja paramilitarna utworzona w marcu 2022 roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według strony ukraińskiej składa się ona z rosyjskich jeńców lub dezerterów, którzy zgodzili się na walkę po ukraińskiej stronie w konflikcie. Przed wstąpieniem w jego szeregi muszą przejść test wykrywaczem kłamstw, badania psychologiczne oraz uzyskać zgodę osób decyzyjnych.

Manewr umożliwił przeprowadzenie ataku z kierunku, którego Rosjanie się nie spodziewali. Ukraińska jednostka podkreśla, że wykorzystanie tuneli było elementem szerszej operacji kontrofensywnej, której celem było odzyskanie terenów w obwodzie charkowskim. Co ciekawe, wcześniej z tej samej podziemnej infrastruktury korzystali rosyjscy żołnierze, wykorzystując ją do skrytego przemieszczania się - tym razem Ukraińcy postanowili zastosować podobną taktykę przeciwko nim.

Nawet tam, gdzie wróg liczy na bezpieczeństwo swoich pozycji, ukraińskie jednostki potrafią znaleźć drogę do natarcia

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Natarcie pod ziemią skoordynowane z atakami dronów

Przemarsz podziemnymi korytarzami nie był jednak odizolowanym działaniem. Według ukraińskich informacji natarcie skoordynowano z operacjami prowadzonymi na powierzchni oraz uderzeniami bezzałogowców. Walka toczyła się nie tylko o kontrolę nad samym gazociągiem, ale również o szlaki logistyczne, które rosyjskie wojska zorganizowały wewnątrz podziemnej infrastruktury.

Przygotowanie żołnierzy do takiej operacji wymagało specjalistycznego szkolenia. Jak informował wcześniej 2. Korpus "Chartia", obejmowało ono zarówno przygotowanie fizyczne i psychologiczne do działania w ciasnych przestrzeniach, jak i pracę saperów oraz inżynierów. Konieczne było również zapewnienie systemów podtrzymywania życia pod ziemią.

W działaniach uczestniczyły także jednostki ukraińskiego wywiadu wojskowego, 23. Pułk Szturmowy "R.U.G.", 21. Pułk Bezzałogowych Systemów "Lawa" oraz 425. Pułk Szturmowy "Skełia". Operacje powietrzne koordynowało wspólne centrum utworzone we współpracy z 429. Brygadą Bezzałogowych Systemów "Achilles". Według ukraińskich komunikatów operacja pozwoliła zabezpieczyć zaplecze w rejonie Kupiańska i stworzyć warunki do kolejnych działań ukraińskich wojsk w obwodzie charkowskim.

Ukraina sięga po rosyjski pomysł

Już w kwietniu informowaliśmy, że gazociągi wzbudzają szczególne zainteresowanie rosyjskich sił. Według analityków OSINT w ciągu tych zaledwie czterech miesięcy próbowały one co najmniej cztery razy atakować z ich wykorzystaniem. W celu odwrócenia uwagi, jednocześnie przeprowadzany był atak z użyciem motocykli.

Wskazuje to na powtarzający się schemat działań w tym sektorze, tj. próby przenikania na tyły przeciwnika z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz równoległe działania odciągające uwagę obrońców. Tym razem to Ukraińcy dali jednak Rosjanom posmakować ich własnej metody.