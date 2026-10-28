W skrócie Ukraiński startup Himera wspólnie z duńską spółką GomSpace rozpoczął testy satelity Obria Nano, który został wyniesiony na orbitę na początku października.

Celem misji jest sprawdzenie technologii na orbicie, co ma stanowić fundament dla stworzenia przyszłej, niezależnej konstelacji łączności dla Ukrainy.

Ukraina rozwija także alternatywny projekt niezależnej komunikacji satelitarnej, realizowany w ramach inicjatywy Ministerstwa Obrony z firmami Nokia i ICEYE.

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Ukraina w ostatnim czasie miała problemy z dostępem do konstelacji Starlink oraz wojskowej wersji Starshield. Dlatego coraz mocniej myśli o budowie własnej sieci, aby uzyskać niezależność. Jednym z projektów, które mogą do tego doprowadzić, jest wspólne przedsięwzięcie startupu Himera oraz duńskiej spółki GomSpace.

Ukraiński startup Himera i GomSpace rozpoczynają testy satelity

Ukraiński startup Himera oraz duńska spółka GomSpace poinformowały 27 października, że ich satelita Obria Nano rozpoczyna testy. Nastąpiło to po kilku tygodniach od wyniesienia jednostki w kosmos. Start odbył się na początku miesiąca w ramach zbiorczej misji Transporter-18 zrealizowanej z wykorzystaniem rakiety Falcon 9 firmy SpaceX.

Przedstawiciele firm Himera i GomSpace podkreślają, że projekt Obria Nano ma na celu stworzenie systemu łączności pozostającego pod ukraińską kontrolą. Pierwsza jednostka to zaledwie początek. W przyszłości planowana jest większa liczba satelitów oraz budowa specjalnego systemu kontroli naziemnej.

Dla nas ten projekt to coś więcej niż tylko wyniesienie satelity na orbitę. To szansa na położenie fundamentów pod niezależną sieć łączności dla Ukrainy

"Zaczynamy od testowania technologii na orbicie, a naszym długoterminowym celem jest rozwój zdolności, które wzmocnią bezpieczeństwo strategiczne kraju i zmniejszą zależność od zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych" - dodał Rudominski.

Satelita Obria Nano owiany tajemnicą

Na temat satelity Obria Nano wiadomo bardzo niewiele. Testowa jednostka posłuży do przeprowadzenia prób oraz zebrania danych, które w przyszłości mogą pozwolić na zbudowanie całej konstelacji.

Jednak sam satelita owiany jest tajemnicą. Nie ujawniono specyfikacji technicznej jednostki, jej przepustowości komunikacyjnej czy szczegółów finansowania projektu. Nie wiadomo również, z ilu satelitów mogłaby składać się przyszła konstelacja.

Firma Himera została założona w 2022 r. i zajmuje się tworzeniem systemów radarowych dla sił zbrojnych. Jest to również sprzęt odporny na zakłócenia. Natomiast GomSpace, z siedzibą w Aalborgu w Danii, to podmiot zajmujący się produkcją małych satelitów oraz podsystemów dla statków kosmicznych.

Niezależna łączność na Ukrainie również w ramach projektu firm Nokia i ICEYE

To nie jedyny projekt, którego celem jest stworzenie konstelacji satelitów dla Ukrainy. Wcześniej w tym miesiącu Ministerstwo Obrony kraju ogłosiło wspólną inicjatywę w porozumieniu z firmami Nokia oraz ICEYE.

Celem tego projektu również jest stworzenie dla Ukrainy niezależnego systemu komunikacji satelitarnej, który będzie pokrywać zasięgiem cały kraj. Stosowny list intencyjny w tej sprawie podpisano w zeszłym tygodniu.