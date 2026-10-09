Ukraińskie drony najpierw zaatakowały centrum danych Yandex w Sasowie w obwodzie riazańskim. Awaria zakłóciła działanie usług internetowych i systemów biznesowych, co szybko odczuły korzystające z nich przedsiębiorstwa. Problemy dotyczyły przede wszystkim infrastruktury Yandex Cloud oraz powiązanych z nią usług, w tym poczty elektronicznej, dysku internetowego i narzędzi do pracy z dokumentami.

Zakłócenia zgłaszano w serwisach takich firm, jak T-Bank, Ozon i Wildberries, a także na stronach Kolei Rosyjskich i w regionalnych usługach internetowych. Według doniesień rosyjskich mediów problemy objęły także platformę Cian, giełdę kryptowalut Rapira i systemy zarządzania dokumentami. Yandex informuje jednak o braku zakłóceń w działaniu swoich podstawowych usług konsumenckich.

Rozwiń

Dwa superkomputery do trenowania AI

Warto jednak zwrócić uwagę, że straty firmy mogą być dużo boleśniejsze, bo w zaatakowanym ośrodku w Sasowie znajdują się dwa superkomputery Yandex - Lapunow i Czerwononkis. Oba są wykorzystywane do trenowania sieci neuronowych, w tym modelu językowego YandexGPT. Trzeci superkomputer firmy, Gałuszkin, znajduje się we Włodzimierzu.

Czerwononkis jest najpotężniejszą maszyną w tej grupie. W 2021 roku zajmował 19. miejsce na światowej liście Top500, zestawiającej najwydajniejsze superkomputery. Jego wydajność w obliczeniach FP64 wynosi 21,53 petaflopa. Później system spadł w rankingu, między innymi w związku z trudnościami w modernizacji infrastruktury wynikającymi z zachodnich sankcji.

Yandex nie ujawnił dotąd, czy superkomputery zostały fizycznie uszkodzone. Firma nie opublikowała również szczegółowej oceny strat, dlatego nie można jeszcze przesądzić, czy atak wpłynie na możliwości rozwijania rosyjskich modeli sztucznej inteligencji w dłuższej perspektywie.

Skala zniszczeń infrastruktury jest nadal oceniana. Na ten moment nie możemy potwierdzić, czy możliwe będzie przywrócenie do działania urządzeń centrum danych w Sasowie

Dwa ataki w dwa dni

Nie jest jasne, czy celem dronów było samo centrum danych, czy może również znajdująca się w pobliżu fabryka obrabiarek Sasta. Władze obwodu riazańskiego poinformowały o pożarze dachu jednego z zakładów przemysłowych, nie podając jego nazwy. Według Meduzy centrum danych Yandex od 2014 roku zajmuje część dawnych pomieszczeń fabryki.

Przed chwilą Yandex poinformował też o drugim ataku dronów, w wyniku którego całkowicie unieruchomionych zostało kilka modułów jego centrum danych w obwodzie kałuskim na południowy zachód od Moskwy. Nikt nie odniósł obrażeń, ale firma ostrzega, że część usług firmy może działać nieprawidłowo.

Ukraina nie ogłosiła oficjalnie, że przeprowadziła ataki na obiekty Yandex. Uderzenia nastąpiły jednak w czasie, gdy Rosja atakuje ukraińskie centra danych i infrastrukturę telekomunikacyjną, obejmującą również obiekty w centrum Kijowa. Według Meduzy od 23 września uszkodzone lub zniszczone zostały centra danych należące do co najmniej ośmiu firm. Co więcej, jak mówił w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski:

Zawsze odpowiadamy w lustrzany sposób. Sami wiecie, że atakowali i nadal atakują nasze centra danych. Odpowiadamy na te działania. Nie mogę ujawnić wszystkich szczegółów.

Kolejne ciosy w rosyjską infrastrukturę

Ukraińskie ataki nie ograniczają się zresztą do infrastruktury Yandexu. Kijów już od wczesnej wiosny prowadzi kampanię uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne oraz cele na okupowanym Krymie. Ataki powodują zakłócenia w dostawach energii i eksporcie paliw, uderzając w rosyjską gospodarkę i zaplecze logistyczne wojny.

W nocy z czwartku na piątek drony uderzyły w kilka rosyjskich regionów. Jak podała rosyjska agencja państwowa TASS, na którą powołuje się Reuters, w obwodzie biełgorodzkim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Z kolei w miejscowości Riedkino w obwodzie twerskim bezzałogowiec wywołał pożar w zakładzie przemysłowym produkującym wyroby chemiczne. Według lokalnych władz ogień został ugaszony, a pracownicy nie ucierpieli.