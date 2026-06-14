Podczas nocnej operacji ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. To jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych w Rosji, produkujące między innymi amoniak, metanol oraz azotan amonu.

Według informacji publikowanych przez ukraińskie media, po uderzeniu bezzałogowców na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Mieszkańcy okolicy zamieszczali w internecie nagrania, na których widać płomienie i gęste kłęby dymu unoszące się nad kompleksem przemysłowym.

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Rosyjskie władze potwierdziły, że podczas nocnego nalotu trafione zostały obiekty przemysłowe w Nowomoskowsku, a do wyjaśnienia skutków ataku powołano sztab kryzysowy.

Dlaczego zakłady Azot są ważne?

Zakłady Azot należą do największych przedsiębiorstw chemicznych w Rosji. Oprócz produkcji nawozów i surowców dla przemysłu cywilnego wytwarzają związki chemiczne, które mogą być wykorzystywane przy produkcji materiałów wybuchowych, amunicji czy paliw rakietowych. Z tego powodu obiekt jest postrzegany jako ważny element rosyjskiego zaplecza przemysłowego.

To nie pierwszy raz, gdy zakład znalazł się na celowniku ukraińskich dronów. Jak przypominają ukraińskie media podobny atak miał miejsce również pod koniec maja. W ostatnich miesiącach celem ukraińskich uderzeń stawały się także inne rosyjskie przedsiębiorstwa chemiczne znajdujące się w zasięgu dronów dalekiego zasięgu.

Pożary nie tylko w obwodzie tulskim

Nocne działania nie ograniczyły się do jednego celu. Ukraińskie media informowały również o ataku na magazyny paliw w Rybińsku w obwodzie jarosławskim. Tam również doszło do dużego pożaru. Bezzałogowce miały uderzyć także w infrastrukturę kolejową w Wiaźmie oraz zajezdnię lokomotywową w okupowanym przez Rosję Iłowajsku.

Skutki nalotu odczuli także pasażerowie. Rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia w ruchu lotniczym na kilku lotniskach. Podmoskiewskie lotnisko Żukowskij zostało czasowo zamknięte, a inne porty lotnicze działały z utrudnieniami.

Źródła: PAP, Polsat News, Interia Wydarzenia, Militarnyi





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