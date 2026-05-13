Unitree to chiński producent robotów, który ma już w ofercie maszyny humanoidalne, a teraz idzie o krok dalej. Firma opracowała robota załogowego, który przypomina mecha. Ile kosztuje GD01 i co ma do zaoferowania?

Unitree GD01 to pierwszy na świecie robot załogowy gotowy do produkcji

Robot załogowy Unitree GD01 jest pierwszym tego typu na świecie, który jest gotowy do produkcji. Urządzenie będzie można kupić, ale jego cena jest naprawdę wysoka. Ceny w Chinach zaczynają się od 3,9 mln juanów, co daje nam kwotę ponad 2 mln złotych. Tanio nie jest.

Oczywiście pewnie nie każdy potrzebuje własnego mecha, ale Unitree wychodzi z założenia, że chętnych klientów nie zabraknie. Można się domyślać, że tego typu maszyny mogą znaleźć zastosowanie na przykład w sektorze przemysłowym, gdzie mogłyby odciążyć ludzi od ciężkich zadań.

Robot załogowy Unitree GD01 przypomina mecha

Firma udostępniła na własnym kanale krótki film z Unitree GD01, na którym można obejrzeć możliwości robota. Maszyna jest spora i wyprostowana ma wysokość około dwóch razy większą od człowieka. Waga całkowita z pilotem to około 500 kg.

Robot załogowy jest w stanie poruszać się samodzielnie, ale ma też stanowiska dla pilota z siedzeniem. W ten sposób człowiek jest w stanie sterować maszyną. Ponadto Unitree przewidziało dodatkowy tryb, którym jest możliwość poruszania się na czterech kończynach. Ponadto GD01 oferuje dużą siłę. Na filmie zademonstrowano, jak burzy ścianę ułożoną z bloczków.

Maszyna jest z pewnością ciekawa i producent twierdzi, że jest w pełni bezpieczna. Kokpit dla człowieka wzmocniony jest specjalnymi belkami, które ochroną człowieka w trakcie ewentualnego upadku.

Unitree to chiński gigant, który rośnie jak na drożdżach. Firma ma w ofercie różne roboty. Wśród nich są robo pies Go2 czy maszyny humanoidalne i przykładową jest model R1 dostępny w cenie około 6 tys. dolarów. Producent w zeszłym roku dostarczył na rynek około 5,5 tys. robotów, czyli znacznie więcej niż Tesla, Figure AI i Agility Robotics razem wzięte.

