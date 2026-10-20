UOKiK dopiął swego. Apple musi zmienić zasady w Polsce

Dawid Długosz

Dawid Długosz

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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ważny komunikat dotyczący Apple. Firma po interwencji Prezesa UOKiK-u będzie musiała zmienić pewne praktyki. W ten sposób twórcy aplikacji mobilnych w Polsce będą mogli konkurować na urządzeniach Apple na uczciwych zasadach, a konsumenci dostaną więcej informacji o przetwarzaniu ich danych.

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Apple zmieni zasady w Polsce. Potrzebna była interwencja Prezesa UOKiK.Geekweek - import

W skrócie

  • Prezes UOKiK przeprowadził postępowanie wobec Apple w związku z praktykami w ramach polityki App Tracking Transparency, które faworyzowały firmę w reklamach.
  • Po interwencji urzędu Apple zobowiązało się do ujednolicenia komunikatów dotyczących śledzenia i reklam spersonalizowanych dla własnych oraz zewnętrznych aplikacji.
  • Firma ma dwa miesiące na wprowadzenie zmian od uprawomocnienia się decyzji, a urząd prowadzi obecnie podobne postępowania wobec Google oraz firmy Meta.
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jakiś czas temu zaczął prowadzić postępowanie wobec Apple, które dotyczyło ewentualnie niedozwolonych praktyk mogących dochodzić po wprowadzeniu polityki App Tracking Transparency (ATT) w systemach iOS i iPadOS. Teraz doczekaliśmy się finału sprawy.

Prezes UOKiK zbadał śledzenie i reklamy spersonalizowane u Apple

Postępowanie Prezesa UOKiK-u wykazało, że Apple nie miało ściśle ujednoliconych praktyk związanych ze śledzeniem oraz reklamami spersonalizowanymi. W konsekwencji odbijało się to negatywnie na użytkownikach iPhone'ów czy iPadów.

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Ostatecznie użytkownicy urządzeń Apple widzieli różne komunikaty. W przypadku zewnętrznych aplikacji były to prośby o wydanie zgody na "śledzenie". Natomiast u producenta sprzętów z logo nadgryzionego jabłka na "reklamy spersonalizowane".

Tego typu różnice według Prezesa UOKiK-u mogły mieć wpływ na faworyzowanie Apple wobec świadczenia usług reklamowych oraz pozyskiwania danych.

Apple zmienia zasady po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK-u poinformował, że po przeprowadzeniu śledztwa zobowiązał Apple do wprowadzenia zmian w praktykach wobec wydawców, którzy oferują aplikacje użytkownikom w Polsce.

Apple wyszło naprzeciw naszym oczekiwaniom zmian polityki ATT. Dzięki temu polscy twórcy aplikacji mobilnych będą mogli zarówno konkurować, jak i współpracować z big techem, na uczciwych zasadach. Zyskają również użytkownicy, którzy będą lepiej informowani o wykorzystaniu ich danych na urządzeniach Apple
komentuje Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"Decyzja zobowiązująca jest wreszcie efektem intensywnej, wielomiesięcznej współpracy z Komisją Europejską, której zależało na tym, aby wspólnymi działaniami skłonić przedsiębiorcę do korzystnych zmian polityki ATT także w pozostałych państwach członkowskich UE" - dodaje Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W konsekwencji Apple ma zmienić wygląd komunikatów dotyczących wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych. Dotyczy to jego aplikacji, jak i zewnętrznych dostawców. Ponadto pojawią się jaśniejsze komunikaty z informacją o tym, jak wykorzystywane są dane użytkowników.

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Apple ma dwa miesiące na wprowadzenie zmian od daty uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK-u. Tomasz Chróstny dodał, że obecnie prowadzone są także postępowania wobec Google i firmy Meta.

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