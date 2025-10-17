UOKiK sprawdził chińskie hulajnogi elektryczne. "Nieprawidłowości"
Inspekcja Handlowa od kwietnia do lipca przeprowadziła kontrole 10 hulajnóg elektrycznych pochodzących z Chin. W 5 modelach stwierdzono błędy w oznakowaniu - przekazał w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przytaczając raport inspekcji. Co ważne, badania laboratoryjne potwierdziły bezpieczeństwo mechaniczne wszystkich pojazdów.
Raport Inspekcji Handlowej powstał w wyniku kontroli przeprowadzonej przez cztery wojewódzkie inspektoraty, w Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu.
Nieprawidłowości formalne stwierdzono w 5 modelach.
W pięciu przypadkach wykryto nieprawidłową instrukcję; w czterech - brak wymaganych oznaczeń; w jednym przypadku - brak deklaracji zgodności, a w kolejnym - nieprawidłową deklarację zgodności.
Brak wymaganych informacji, szczególnie o sposobie użytkowania, może skutkować niewłaściwym użyciem hulajnogi i w konsekwencji jej uszkodzeniem bądź wypadkiem. Natomiast nieprawidłowa deklaracja zgodności oznacza brak dowodów, że maszyna spełnia obowiązujące wymagania
Co ważne, wszystkie hulajnogi elektryczne pozytywnie przeszły testy w laboratorium, gdzie zweryfikowano wytrzymałość uchwytów oraz słupków kierownicy. Urząd nie zakwestionował bezpieczeństwa mechanicznego żadnej hulajnogi.
Inspekcja Handlowa (IH) to organ kontroli służący ochronie interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W zakresie merytorycznym nadzoruje ją Prezes UOKiK.