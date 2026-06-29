Upał sparaliżował kolej w Polsce. PKP Intercity odwołało liczne pociągi

W skrócie Z powodu upałów PKP Intercity odwołało liczne połączenia i wprowadziło honorowanie biletów w pociągach innych przewoźników.

Odwołania obejmowały konkretne pociągi i trasy, a pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub możliwość przejazdu innymi połączeniami.

Pasażerowie mogą dokonywać zwrotu biletów bez opłat do 2 lipca i powinni śledzić bieżące komunikaty w związku z dynamiczną sytuacją pogodową.

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Polskę nawiedziła fala upałów, która od zachodu zacznie pomału ustępować, ale na wschodzie kraju ciepło pozostanie jeszcze przez kilka dni. Sytuacja pogodowa odbija się negatywnie także na kolei. PKP Intercity odwołało liczne pociągi i poinformowało pasażerów o istotnych zmianach.

Pociągi PKP Intercity odwołane z powodu upałów w Polsce

Wysokie temperatury sprawiły, że PKP Intercity w dniu 29 czerwca odwołało wybrane pociągi. Z informacji udostępnionych dziś przez przewoźnika wynika, że są to składy następujących relacji.

IC nr 80152/3 SWAROŻYC relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626 relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg.

IC 88152/3 SWAROŻYC relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny Podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88693 REGA relacji Koszalin- Szczecin Główny na odcinku Kołobrzeg - Szczecin Główny.

TLK nr 58110/1 BORY TUCHOLSKIE relacji Gdynia Główna - Kostrzyn. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

TLK nr 85110/1 BORY TUCHOLSKIE relacji Kostrzyn - Gdynia Główna. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

TLK nr 58112 KRAJNA relacji Gdynia Główna - Gorzów Wielkopolski. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

TLK nr 36106/7 SZCZELINIEC relacji Kraków Główny - Jelenia Góra. Podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów w pociągu IC nr 56 (37002/3) WAWEL relacji Przemyśl Główny - Berlin Gesundbrunnen na odcinku Kraków Główny - Kędzierzyn-Koźle. Na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Jelenia Góra zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

TLK nr 63106/7 SZCZELINIEC relacji Jelenia Góra - Kraków Główny na odcinku Jelenia Góra - Kędzierzyn-Koźle zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Kraków Główny przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami Spółki PKP IC.

TLK nr 36102/3 SUDETY relacji Kraków Główny - Jelenia Góra na odcinku Kraków Główny - Kędzierzyn-Koźle Podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem IC nr 3718/9 MEHOFFER relacji Przemyśl Główny - Zielona Góra Główna. Na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Jelenia Góra zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

TLK nr 63102/3 SUDETY relacji Jelenia Góra - Kraków Główny na odcinku Jelenia Góra - Kędzierzyn-Koźle zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Kraków Główny przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami Spółki PKP IC.

TLK nr 73154/5 KOZICA relacji Poznań Główny - Zakopane został odwołany na odcinku Kraków Główny - Zakopane. Na odwołanym odcinku podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem EIP nr 8352/3 relacji Kołobrzeg - Zakopane oraz przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami PKP IC/Polregio.

TLK nr 45102/3 FLISAK relacji Katowice - Gdynia Główna - przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami PKP IC/Polregio/Koleje Śląskie/Arriva/Koleje Mazowieckie.

TLK nr 54102/3 FLISAK relacji Gdynia Główna -Katowice- przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami PKP IC/Polregio/Koleje Śląskie/ Arriva/Koleje Mazowieckie.

TLK nr 36100/1 PLANTY relacji Kraków Płaszów - Wrocław Główny. Przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami PKP IC/Polregio/Koleje Śląskie/ Koleje Małopolskie.

IC nr 78101 STRZELECKI relacji Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

IC nr 87101 STRZELECKI relacji Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

IC nr 78103 LUBUSZANIN relacji Zbąszynek- Gorzów Wielkopolski. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

IC 1902/3 JAGNA relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna Podróżnym umożliwiono przejazd pociągami: IC 1642 FREDRO relacji Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra na odcinku Warszawa Wschodnia - Koluszki, dalej pociągiem L nr 93290 relacji Piotrków Trybunalski -Łódź Fabryczna oraz pociągiem IR nr 11128 relacji Warszawa Centralna - Łódź Fabryczna.

IC nr 9106/7 PRZĄŚNICZKA relacji Łódź Fabryczna -Warszawa Wschodnia Podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów w pociągu L nr 12223 Ł relacji Łódź Fabryczna - Drzewica na odcinku Łódź Fabryczna - Koluszki oraz IC nr 6124 KRASIŃSKI relacji Wrocław Główny - Białystok na odcinku Koluszki - Warszawa Wschodnia.

IC nr 1906/7 PRZĄŚNICZKA relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna Podróżnym umożliwiono przejazd pociągami: IC nr 1638 ORZESZKOWA relacji Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna na odcinku Warszawa Wschodnia-Koluszki oraz pociągiem IR nr 11124 MAŁY POWSTANIEC relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna

IC nr 9102/3 JAGNA relacji Łódź Fabryczna -Warszawa Wschodnia Podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów w pociągu IR nr 10139 Łódź Fabryczna - Warszawa Główna na odcinku Łódź Fabryczna - Warszawa Zachodnia.

IC 19132/3 KORCZAK relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna Podróżnym umożliwiono przejazd pociągami: IC nr 1630 NAŁKOWSKA relacji Białystok - Wrocław Główny oraz R nr 41218 relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna na odcinku Koluszki - Łódź Fabryczna.

Natomiast 30 czerwca (wtorek) nie pojadą następujące pociągi:

IC nr 91132/3 KORCZAK relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia Podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem IC 1512/3 SŁOWINIEC relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna.

TLK nr 85112/3 KRAJNA relacji Gorzów Wielkopolski - Gdynia Główna. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

TLK nr 63102/3 SUDETY relacji Jelenia Góra - Kraków Główny na odcinku Jelenia Góra - Kędzierzyn-Koźle zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Kraków Główny przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami Spółki PKP IC.

TLK nr 37154/5 KOZICA relacji Zakopane - Poznań Główny na odcinku Zakopane - Kraków Główny. Na odwołanym odcinku Podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem EIP nr 3852/3 relacji Zakopane - Kołobrzeg lub przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami PKP IC/Polregio.

TLK nr 63100/1 PLANTY relacji Wrocław Główny - Kraków Płaszów. Przejazd podróżnych kolejnymi połączeniami PKP IC/Polregio/Koleje Śląskie/Koleje Małopolskie

IC 87102/3 LUBUSZANIN relacji Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek. Za ww. pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Oczywiście taka sytuacja nie dotyczy wyłącznie pociągów PKP Intercity, ale także wielu innych przewoźników w kraju. Składy są odwoływane też przez innych operatorów. Informacji na ten temat warto szukać w Portalu Pasażera czy mediach społecznościowych poszczególnych przewoźników, jak i na stronach z rozkładami jazdy.

PKP Intercity z ważną informacją do pasażerów

PKP Intercity przekazało w komunikach istotne informacje dla pasażerów, które związane są z aktualną sytuacją pogodową w kraju. Dotyczą one m.in. systemu zwrotu biletów, które można oddać bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to wszystkich biletów zakupionych do dnia 29 czerwca.

Ponadto wprowadzono honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach jeżdżących w barwach POLREGIO (na terenie całego kraju), Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (na trasach obsługiwanych przez ŁKA) oraz Kolei Mazowieckich (w warszawskim węźle kolejowym).

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Pasażerowie proszeni są o zapoznawanie się z najnowszymi komunikatami, które PKP Intercity publikuje na własnej stronie na Facebooku. Sytuacja jest dynamiczna i mogą zostać odwołane kolejne pociągi. Zmiany należy monitorować na bieżąco.

Wysokie temperatury, które mamy obecnie w Polsce, mają negatywny wpływ na infrastrukturę kolejową. Występują problemy obejmujące zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacje torów. Takie sytuacje miały miejsce m.in. na linii nr 137 Strzegom - Jaworzyna, nr 274 Sędzisław - Boguszów-Gorce Zachód oraz nr 3 Świebodzin - Toporów, gdzie po dokonaniu stosownych napraw w dniu 29 czerwca udało się przywrócić ruch.



