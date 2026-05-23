Uruchomili ogromny magazyn energii w Indiach. Kamień milowy w rozwoju OZE

Paula Drechsler

Paula Drechsler

W Indiach uruchomiono ogromny bateryjny magazyn energii (BESS). To jedna z największych tego typu inwestycji w kraju. Projekt stanowi ważny krok na drodze do realizacji ambitnych celów Indii związanych z rozwojem OZE.

Magazyn energii BESS w Indiach - rzędy kontenerów technicznych i infrastruktura energetyczna w otoczeniu pól.
Kehua realizuje największy w Indiach projekt magazynowania energii typu BESS.Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. via PRNewswiremateriały prasowe

W skrócie

  • W Indiach uruchomiono jeden z największych bateryjnych magazynów energii w kraju, o mocy 180 MW i pojemności 360 MWh.
  • Projekt wykorzystuje zaawansowane technologie magazynowania energii, w tym systemy grid-forming do stabilizacji sieci.
  • Nowa infrastruktura ma wspomóc integrację odnawialnych źródeł energii z indyjską siecią oraz zwiększyć jej stabilność.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

BESS w Indiach. Jeden z największych takich projektów

Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd., firma wiodąca w dziedzinie technologii kształtowania sieci (GFM) z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej, przekazała informację o uruchomieniu nowego systemu magazynowania energii (BESS - Battery Energy Storage System) w Indiach. Jest to instalacja o mocy 180 MW i pojemności 360 MWh.

Według dostępnych informacji jest to jedna z pierwszych w Indiach instalacji tego typu realizowanych na tak dużą skalę, co stanowi znaczący kamień milowy w rozwoju energetyki odnawialnej w tym kraju. Inwestycję tę uznaje się nawet za największą dotąd ukończoną niezależną instalację magazynowania energii (standalone BESS) w Indiach.

Zobacz również:

Na Dolnym Śląsku ma powstać jeden z największych w Polsce magazynów energii (BESS). Grafika poglądowa.
Technologia

Jeden z największych magazynów energii w Polsce. Powstanie na Dolnym Śląsku

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Ogromna inwestycja w Indiach. Krok w kierunku rozwoju OZE

Projekt wykorzystuje zaawansowane technologie magazynowania energii, w tym systemy grid-forming, które pomagają stabilizować sieć elektroenergetyczną i odgrywają dużą rolę w integracji energii odnawialnych z operującymi już sieciami elektroenergetycznymi.

- Firma Kehua dostarczyła 192 sztuki swoich zaawansowanych systemów konwersji PCS o mocy 1,25 MW, zaprojektowanych z myślą o niezawodnej pracy w ekstremalnych warunkach - podaje przedsiębiorstwo, nawiązując do pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturach otoczenia sięgających aż 51°C. - System ten, w pełni zgodny z najnowszymi indyjskimi normami CEA, obsługuje kluczowe funkcje sieciowe, takie jak szybka regulacja częstotliwości i kontrola napięcia - zaznacza Kehua.

Wielkoskalowy magazyn energii. W toku są inne projekty

Wielkoskalowe bateryjne systemy magazynowania energii elektrycznej odgrywają istotną rolę w łączeniu odnawialnych źródeł energii i stabilizowaniu pracy sieci energetycznej. Są to instalacje służące do gromadzenia energii pozyskanej z sieci lub OZE, aby następnie wykorzystać ją, gdy zapotrzebowanie jest zwiększone. Dzięki temu wspomagają one m.in. efektywne zarządzanie kosztami.

Głównym zadaniem nowej bateryjnej infrastruktury w Indiach jest właśnie wspieranie integracji odnawialnych źródeł energii z indyjską siecią elektroenergetyczną, zapobieganie przerwom w dostawie prądu (blackoutom) oraz poprawa ogólnej stabilności systemu przesyłowego. Inwestycja ta stanowi kluczowy krok w dążeniu Indii do osiągnięcia celu 500 GW energii ze źródeł odnawialnych. W toku są inne projekty tego typu, m.in. jeszcze większy system magazynowania planowany w Radżastanie.

Zobacz również:

Największa kopalnia węgla świata. Gevra odbierze tytuł Black Thunder Mine.
Technologia

Największa kopalnia węgla na świecie. Indie odbiorą tytuł USA

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni© 2026 Associated Press

Najnowsze