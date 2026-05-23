W skrócie W Indiach uruchomiono jeden z największych bateryjnych magazynów energii w kraju, o mocy 180 MW i pojemności 360 MWh.

Projekt wykorzystuje zaawansowane technologie magazynowania energii, w tym systemy grid-forming do stabilizacji sieci.

Nowa infrastruktura ma wspomóc integrację odnawialnych źródeł energii z indyjską siecią oraz zwiększyć jej stabilność.

BESS w Indiach. Jeden z największych takich projektów

Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd., firma wiodąca w dziedzinie technologii kształtowania sieci (GFM) z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej, przekazała informację o uruchomieniu nowego systemu magazynowania energii (BESS - Battery Energy Storage System) w Indiach. Jest to instalacja o mocy 180 MW i pojemności 360 MWh.

Według dostępnych informacji jest to jedna z pierwszych w Indiach instalacji tego typu realizowanych na tak dużą skalę, co stanowi znaczący kamień milowy w rozwoju energetyki odnawialnej w tym kraju. Inwestycję tę uznaje się nawet za największą dotąd ukończoną niezależną instalację magazynowania energii (standalone BESS) w Indiach.

Ogromna inwestycja w Indiach. Krok w kierunku rozwoju OZE

Projekt wykorzystuje zaawansowane technologie magazynowania energii, w tym systemy grid-forming, które pomagają stabilizować sieć elektroenergetyczną i odgrywają dużą rolę w integracji energii odnawialnych z operującymi już sieciami elektroenergetycznymi.

- Firma Kehua dostarczyła 192 sztuki swoich zaawansowanych systemów konwersji PCS o mocy 1,25 MW, zaprojektowanych z myślą o niezawodnej pracy w ekstremalnych warunkach - podaje przedsiębiorstwo, nawiązując do pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturach otoczenia sięgających aż 51°C. - System ten, w pełni zgodny z najnowszymi indyjskimi normami CEA, obsługuje kluczowe funkcje sieciowe, takie jak szybka regulacja częstotliwości i kontrola napięcia - zaznacza Kehua.

Wielkoskalowy magazyn energii. W toku są inne projekty

Wielkoskalowe bateryjne systemy magazynowania energii elektrycznej odgrywają istotną rolę w łączeniu odnawialnych źródeł energii i stabilizowaniu pracy sieci energetycznej. Są to instalacje służące do gromadzenia energii pozyskanej z sieci lub OZE, aby następnie wykorzystać ją, gdy zapotrzebowanie jest zwiększone. Dzięki temu wspomagają one m.in. efektywne zarządzanie kosztami.

Głównym zadaniem nowej bateryjnej infrastruktury w Indiach jest właśnie wspieranie integracji odnawialnych źródeł energii z indyjską siecią elektroenergetyczną, zapobieganie przerwom w dostawie prądu (blackoutom) oraz poprawa ogólnej stabilności systemu przesyłowego. Inwestycja ta stanowi kluczowy krok w dążeniu Indii do osiągnięcia celu 500 GW energii ze źródeł odnawialnych. W toku są inne projekty tego typu, m.in. jeszcze większy system magazynowania planowany w Radżastanie.





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni