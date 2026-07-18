Urwis zdał ważny test. Polski dron może dotrzeć przed ratownikami

Karol Kubak

Karol Kubak

Studenci Politechniki Gdańskiej wykonali ważny krok w rozwoju bezzałogowego pojazdu ratowniczego. "Urwis" pomyślnie przeszedł pierwsze testy na otwartej wodzie. W przyszłości ma błyskawicznie docierać do osób potrzebujących pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników i działać nawet po zmroku czy podczas wysokiej fali.

Bezzałogowy pojazd ratowniczy URWIS w czerwono-białych barwach na powierzchni jeziora.
Studenci z Gdańska pomyślnie przetestowali URWISa - bezzałogowca zaprojektowanego do pomocy na wodziePolitechnika GdańskaFacebook

Urwis pomyślnie przeszedł testy na otwartym akwenie

Bezzałogowy pojazd nawodny URWIS (Umanned Rescue Watercraft Information System), rozwijany przez studentów Politechniki Gdańskiej, ma w przyszłości wspierać służby ratownicze podczas akcji na wodzie. Jak poinformowała uczelnia, konstrukcja pomyślnie przeszła pierwsze testy na otwartym akwenie. Próby odbyły się na Jeziorze Kałębie w Osieku i pozwoliły sprawdzić, jak jednostka zachowuje się poza kontrolowanymi warunkami basenu.

Podczas testów zespół zweryfikował szczelność kadłuba, pracę napędu, zwrotność oraz działanie systemu zdalnego sterowania. Dron prawidłowo reagował na polecenia operatorów i wykonywał zaplanowane manewry.

- Pierwsze testy możemy uznać za sukces. Jednostka pływa i skręca, a po próbach mamy wiele wniosków dotyczących kolejnych zmian - przekazał, cytowany przez Politechnikę Gdańską, Maksym Domkowski, jeden z autorów projektu.

Ma dotrzeć do poszkodowanego przed ratownikami

Prace nad "Urwisem" trwają od ponad sześciu miesięcy. Wcześniej konstruktorzy sprawdzali zachowanie kadłuba w basenie modelowym uczelni, analizując jego szczelność, zanurzenie i stateczność. Ostatnie próby pokazały jednak, że projekt wymaga dalszych udoskonaleń. Studenci planują zastosowanie mocniejszego napędu oraz zamontowanie kamery, która ułatwi obserwację trasy i dokładniejsze sterowanie.

Najważniejszym zadaniem pojazdu ma być jak najszybsze dotarcie do osoby potrzebującej pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. W przyszłości "Urwis" ma wykorzystywać kamerę termowizyjną i czujniki, dzięki którym będzie mógł prowadzić poszukiwania także nocą oraz podczas trudnych warunków na wodzie. Planowane jest również wyposażenie go w holowaną tratwę ratunkową.

Docelowo bezzałogowiec ma działać samodzielnie

Obecnie jednostka jest sterowana przez sieć GSM za pomocą autorskiej aplikacji opracowanej przez studentów. Docelowo ma jednak działać autonomicznie, samodzielnie dopływać do wskazanego miejsca i omijać przeszkody, przekazać informacje o lokalizacji dostarczając środek wypornościowy, a dopiero na końcowym etapie akcji przechodzić pod kontrolę ratownika.

Za projektem stoją studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej: Maksym Domkowski, Julian Baron i Łukasz Gede-Niewiadomski. "Urwis" powstaje w ramach programu "Uczelnie Przyszłości", realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerów akademickich.

Źródła: Politechnika Gdańska, NCBiR, PAP

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