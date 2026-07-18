Urwis pomyślnie przeszedł testy na otwartym akwenie

Bezzałogowy pojazd nawodny URWIS (Umanned Rescue Watercraft Information System), rozwijany przez studentów Politechniki Gdańskiej, ma w przyszłości wspierać służby ratownicze podczas akcji na wodzie. Jak poinformowała uczelnia, konstrukcja pomyślnie przeszła pierwsze testy na otwartym akwenie. Próby odbyły się na Jeziorze Kałębie w Osieku i pozwoliły sprawdzić, jak jednostka zachowuje się poza kontrolowanymi warunkami basenu.

Podczas testów zespół zweryfikował szczelność kadłuba, pracę napędu, zwrotność oraz działanie systemu zdalnego sterowania. Dron prawidłowo reagował na polecenia operatorów i wykonywał zaplanowane manewry.

- Pierwsze testy możemy uznać za sukces. Jednostka pływa i skręca, a po próbach mamy wiele wniosków dotyczących kolejnych zmian - przekazał, cytowany przez Politechnikę Gdańską, Maksym Domkowski, jeden z autorów projektu.

Ma dotrzeć do poszkodowanego przed ratownikami

Prace nad "Urwisem" trwają od ponad sześciu miesięcy. Wcześniej konstruktorzy sprawdzali zachowanie kadłuba w basenie modelowym uczelni, analizując jego szczelność, zanurzenie i stateczność. Ostatnie próby pokazały jednak, że projekt wymaga dalszych udoskonaleń. Studenci planują zastosowanie mocniejszego napędu oraz zamontowanie kamery, która ułatwi obserwację trasy i dokładniejsze sterowanie.

Najważniejszym zadaniem pojazdu ma być jak najszybsze dotarcie do osoby potrzebującej pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. W przyszłości "Urwis" ma wykorzystywać kamerę termowizyjną i czujniki, dzięki którym będzie mógł prowadzić poszukiwania także nocą oraz podczas trudnych warunków na wodzie. Planowane jest również wyposażenie go w holowaną tratwę ratunkową.

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Docelowo bezzałogowiec ma działać samodzielnie

Obecnie jednostka jest sterowana przez sieć GSM za pomocą autorskiej aplikacji opracowanej przez studentów. Docelowo ma jednak działać autonomicznie, samodzielnie dopływać do wskazanego miejsca i omijać przeszkody, przekazać informacje o lokalizacji dostarczając środek wypornościowy, a dopiero na końcowym etapie akcji przechodzić pod kontrolę ratownika.

Za projektem stoją studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej: Maksym Domkowski, Julian Baron i Łukasz Gede-Niewiadomski. "Urwis" powstaje w ramach programu "Uczelnie Przyszłości", realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerów akademickich.

Źródła: Politechnika Gdańska, NCBiR, PAP



