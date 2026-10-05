Kontrakt oznaczony numerem FA875126C0001 dotyczy programu "Agentic Artificial Intelligence for the E-4C/Survivable Airborne Operations Center". Pierwotna umowa ze Scale AI została zawarta w lutym 2026 roku i opiewała na 32 247 194 dolary. Nie ujawniała jednak, do czego dokładnie agenci AI mają zostać wykorzystani na pokładzie E-4C.

W komunikacie dotyczącym zwiększenia wartości kontraktu nie określono, jakie zadania otrzymają systemy ani czy będą działały bezpośrednio na pokładzie samolotu, czy też będą częścią naziemnej infrastruktury wspierającej jego działanie. Warto jednak pamiętać, że agentowa AI różni się od zwykłych chatbotów stopniem zaawansowania - może nie tylko odpowiadać na polecenia, ale również planować i wykonywać wieloetapowe zadania.

W przypadku powietrznego centrum dowodzenia może to oznaczać m.in. analizowanie ogromnych ilości informacji, porządkowanie komunikatów, przygotowywanie wariantów działania czy wspieranie sztabu w sytuacji kryzysowej. To jednak potencjalne zastosowania - amerykańskie Siły Powietrzne nie ujawniły jeszcze, jak zamierzają wykorzystać tę technologię.

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Kongres zażądał planu dla powietrznego centrum dowodzenia

Rozwój E-4C odbywa się w ramach szerszego programu modernizacji amerykańskiego systemu powietrznego dowodzenia. Istotny jest tutaj National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 (NDAA), czyli ustawa o polityce obronnej USA na rok fiskalny 2026, przyjęta jako Public Law 119-60. Prezydent podpisał ją 18 grudnia 2025 roku.

Jej sekcja 154 dotyczy bezpośrednio przyszłości "Airborne Command Post". Co ciekawe, Kongres ograniczył dostępność części funduszy operacyjnych Sił Powietrznych do czasu przedstawienia przez sekretarza Sił Powietrznych, w porozumieniu z dowódcą U.S. Strategic Command, raportu dotyczącego strategii utrzymania tej zdolności.

Raport ma obejmować m.in. możliwość zwiększenia produkcji samolotów C-130J-30 Super Hercules w celu zachowania zdolności powietrznego stanowiska dowodzenia oraz przyszłe powiązanie tej zdolności z programem "Secondary Launch Platform-Airborne".

E-4C ma zastąpić "samoloty dnia zagłady" E-4B

E-4C jest następcą E-4B Nightwatch, czyli czterech specjalnie zmodyfikowanych Boeingów 747-200 pełniących funkcję "National Airborne Operations Center". Ich zadaniem jest zapewnienie najwyższym władzom USA możliwości dowodzenia siłami zbrojnymi w sytuacji, w której naziemne centra dowodzenia przestaną działać. Dotyczy to również dowodzenia amerykańskimi siłami nuklearnymi.

Maszyny są przystosowane do działania w warunkach ekstremalnego kryzysu. Ich konstrukcja i wyposażenie mają zwiększać odporność na skutki wybuchu jądrowego, a możliwość tankowania w powietrzu pozwala znacząco wydłużyć czas pozostawania w locie. Na pokładzie mogą znajdować się prezydent, sekretarz obrony oraz najwyżsi dowódcy, którzy zachowują możliwość kierowania siłami zbrojnymi.



