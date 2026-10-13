Rozwiązanie może zwiększyć możliwości Stanów Zjednoczonych w potencjalnym konflikcie z Chinami, choć prace wymagają jeszcze testów i dostosowania oprogramowania. Informację o planowanym kontrakcie zawarto w zawiadomieniu opublikowanym przez Dowództwo Systemów Lotniczych Marynarki Wojennej USA (NAVAIR). Zakres prac ma obejmować aktualizacje oprogramowania pocisków, testy, naprawy sprzętu testowego oraz analizę ewentualnych usterek.

Bombowiec jako latający arsenał

B-52H może obecnie przenosić do 20 pocisków manewrujących AGM-158 JASSM, przeznaczonych przede wszystkim do atakowania celów lądowych. LRASM wywodzi się z tej samej rodziny uzbrojenia i ma zbliżone wymiary, co powinno ułatwić jego integrację z bombowcem.

AGM-158C LRASM to pocisk przeciwokrętowy odpalany z powietrza, zaprojektowany do precyzyjnego rażenia jednostek nawodnych w warunkach silnej obrony przeciwnika. Wykorzystuje technologie utrudniające wykrycie oraz autonomiczne naprowadzanie, które pozwala mu poszukiwać celów w wyznaczonym obszarze. Dzięki temu nie musi opierać się wyłącznie na dokładnych współrzędnych okrętu ustalonych przed wystrzeleniem.

Jeśli integracja zakończy się powodzeniem, B-52 będzie mógł przenosić podobną liczbę LRASM co pocisków JASSM, czyli około 20. Kilka takich bombowców mogłoby wówczas dostarczyć dużą liczbę pocisków do ataku na cele morskie podczas jednej operacji.

Kilka bombowców B-52 będzie w stanie dostarczyć więcej uzbrojenia do ataków na cele morskie, a przy tym operować na znacznie większych odległościach niż samoloty pokładowe marynarki w ciągu jednego dnia

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Większy zasięg i mniejsze ryzyko dla lotniskowców

Obecnie amerykańska marynarka korzysta z kilku rodzajów platform do odpalania pocisków przeciwokrętowych, w tym okrętów podwodnych, jednostek nawodnych i samolotów F/A-18E/F Super Hornet. Każda z nich ma jednak ograniczenia. Samoloty pokładowe dysponują stosunkowo niewielkim zasięgiem bez tankowania w powietrzu, a okręty mogą zabierać ograniczony zapas uzbrojenia.

Wysłanie lotniskowca w pobliże obszaru bronionego przez przeciwnika wiąże się natomiast z ryzykiem ataku. Bombowce strategiczne mogłyby uzupełnić możliwości marynarki, startując z baz położonych daleko od potencjalnego pola walki i przenosząc duży zapas pocisków.

Gunzinger uważa, że bombowce mogą stać się podstawową platformą amerykańskich sił zbrojnych do uderzeń na cele morskie, między innymi ze względu na liczbę przenoszonych pocisków i możliwość działania na odległościach międzykontynentalnych. LRASM mają zapewnić im zdolność precyzyjnego atakowania poruszających się okrętów.

Nie oznacza to jednak, że B-52 będą mogły bezpiecznie operować w dowolnej odległości od przeciwnika. Zasięg LRASM wynosi nieco ponad 320 km, więc bombowiec nadal musi zbliżyć się na odpowiednią odległość do rejonu odpalenia. Ponadto B-52 nie jest konstrukcją stealth i w starciu z zaawansowaną obroną powietrzną, jaką dysponują Chiny, mógłby wymagać wsparcia innych samolotów i systemów.

Program rozwijany od lat

Możliwość uzbrojenia B-52 w LRASM rozważano już w 2019 roku, ale pomysł przez kilka lat nie doczekał się realizacji. W międzyczasie pocisk integrowano z innymi platformami. W 2018 roku Siły Powietrzne USA osiągnęły wstępną gotowość operacyjną do jego użycia na bombowcu B-1B Lancer, a w 2019 roku podobną zdolność uzyskała marynarka, wykorzystując samoloty F/A-18E/F Super Hornet.

W czerwcu 2026 roku amerykańskie siły powietrzne poinformowały także, że bombowiec B-2A Spirit użył LRASM podczas ćwiczeń na Pacyfiku, atakując wycofany ze służby okręt desantowy. Było to pierwsze oficjalne potwierdzenie użycia tego pocisku przez B-2.

Równolegle USA rozwijają produkcję pocisków z rodziny AGM-158. Według danych przytoczonych przez "Air & Space Forces Magazine" do kwietnia 2026 roku Lockheed Martin dostarczył siłom powietrznym i marynarce łącznie 5348 pocisków JASSM. Obecne moce produkcyjne wynoszą około 600 sztuk rocznie, a w krótkim terminie mają wzrosnąć do 860.

Zwiększenie produkcji ma znaczenie również dlatego, że zapasy uzbrojenia dalekiego zasięgu mogą szybko maleć podczas intensywnych działań bojowych. W roku budżetowym 2025 Siły Powietrzne USA przeznaczyły 200 mln dolarów na opracowanie alternatywnego źródła silników dla LRASM i JASSM-ER.



