Stany Zjednoczone wprowadzają zakaz sprzedaży nowych konsumenckich routerów produkcji zagranicznej, tłumacząc decyzję troską o bezpieczeństwo narodowe. W poniedziałkowej aktualizacji listy sprzętu uznawanego za potencjalnie niebezpieczny, Federalna Komisja Łączności (FCC) dodała wszystkie routery konsumenckie wyprodukowane poza USA, stawiając je na równi z zagranicznymi dronami, które pod koniec ubiegłego roku zostały wycofane z rynku.

Złośliwi aktorzy wykorzystywali luki w zabezpieczeniach routerów produkcji zagranicznej do ataków na amerykańskie gospodarstwa domowe, zakłócania sieci, szpiegostwa oraz ułatwiania kradzieży własności intelektualnej

Routery mają być amerykańskie

Zakaz dotyczy wyłącznie nowych modeli urządzeń, dotychczasowe routery pozostają w użyciu, ale każde nowe urządzenie z zagranicy musi uzyskać zgodę FCC przed importem, sprzedażą lub promocją. Firmy produkujące routery poza USA będą musiały przedstawić szczegółowe informacje o zagranicznych inwestorach oraz plan przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać warunkową zgodę. Wyjątki mogą być przyznawane przez Departament Obrony lub Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednak żaden konkretny model nie został jeszcze dopuszczony.

Rośnie zagrożenie cyberprzestępczością

Decyzja FCC jest odpowiedzią na rosnące w ostatnich latach zagrożenia cybernetyczne. W latach 2024-2025 routery zagraniczne były wykorzystywane w trzech głośnych atakach cybernetycznych na amerykańską infrastrukturę - Volt, Flax i Salt Typhoon. Śledztwa wskazują, że sprawcami byli aktorzy powiązani z rządem chińskim.

Jest tylko jeden problem, bo zdecydowana większość routerów jest produkowana poza USA, często na Tajwanie lub w Chinach, nawet jeśli projektowane są w Stanach Zjednoczonych. Jedynym znaczącym wyjątkiem są routery Starlink WiFi produkowane w Teksasie przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX, więc zapowiada się to na kolejny odcinek "przyjaźni" między miliarderem i amerykańską administracją.

Nowe przepisy FCC mają na celu ograniczenie ryzyka dla amerykańskiego łańcucha dostaw, ochronę infrastruktury i użytkowników domowych przed cyberatakami oraz zapewnienie większej kontroli nad technologiami krytycznymi dla bezpieczeństwa narodowego. Pytanie tylko, jak szybko lokalny biznes będzie w stanie przejąć produkcję routerów, bo zapasy rynkowe nie starczą przecież na zbyt długo.

