O planie publicznego wykonania wyroku poinformował sekretarz obrony Pete Hegseth. W wywiadzie dla konserwatywnej stacji Real America's Voice zapowiedział, że 3 grudnia były psychiatra wojskowy Nidal Hasan zostanie rozstrzelany przez żołnierzy w bazie Fort Hood. Jego zdaniem "ludzie muszą zrozumieć, że takie czyny pociągają za sobą poważne konsekwencje". Przedstawiciel Pentagonu potwierdził później BBC, że chodzi o transmisję internetową na żywo - nie podano jednak, gdzie miałaby być dostępna.

Dopilnujemy, by ludzie mogli to oglądać i by egzekucja miała charakter publiczny - mówił.

Masakra w Fort Hood

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń doszło 5 listopada 2009 roku, kiedy to Nidal Hasan otworzył ogień w zatłoczonym budynku medycznym na terenie Fort Hood. Żołnierze czekali tam na badania i szczepienia przed wyjazdem na misję. Zginęło 13 osób, a 32 zostały ranne. Mężczyzna przyznał przed sądem, że to on strzelał - twierdził przy tym, że chciał chronić muzułmanów i talibów w Afganistanie przed amerykańskimi żołnierzami. Sąd wojskowy skazał go na śmierć.

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Pentagon poinformował, że takie wykonanie wyroku zarekomendował Pete Hegseth, a Donald Trump je zatwierdził. Jeśli egzekucja dojdzie do skutku, będzie pierwszą w amerykańskich siłach zbrojnych od 1961 roku. Rozstrzelanie byłoby natomiast pierwszym takim przypadkiem w wojsku USA od stycznia 1945 roku, kiedy stracono żołnierza Eddiego Slovika, skazanego za dezercję podczas II wojny światowej.

Wątpliwości prawne

Zapowiedź Pentagonu spotkała się jednak z krytyką ekspertów zajmujących się prawem wojskowym i karą śmierci. John Mills, prawnik reprezentujący osoby skazane na śmierć, ocenił w rozmowie z BBC, że decyzja jest "bezprecedensowa" i znajduje się na "niepewnym gruncie prawnym". Zgodnie z amerykańskim prawem wojskowym wykonanie egzekucji wymaga zgody prezydenta, kontroli odwoławczej oraz ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii prawnych.

Według Millsa procedura dotycząca Hasana nie została zakończona. Skazany może jeszcze zwrócić się do sądu federalnego o kontrolę wyroku i kary, co mogłoby doprowadzić do wstrzymania egzekucji. Prawnik przyznał, że byłby zaskoczony, gdyby doszło do niej już 3 grudnia.

Bezprecedensowa transmisja

Wątpliwości budzi również sam pomysł transmitowania egzekucji. Deborah Denno, profesor prawa na Uniwersytecie Fordham i badaczka metod wykonywania kary śmierci, powiedziała BBC, że w Stanach Zjednoczonych nie było dotąd transmisji egzekucji na żywo.

Taka relacja mogłaby zwiększyć przejrzystość procedury, ale rodzi pytania o ochronę godności skazanego, dostępność materiału dla nieletnich i zasady platformy, która miałaby go udostępniać. Zwłaszcza jeśli pomyślimy o takich przypadkach, jak ostatnia nieudana egzekucja Christy Pike, która przeżyła podanie dwóch zastrzyków trucizny.

Największe serwisy społecznościowe ograniczają publikowanie drastycznych treści i materiałów pokazujących śmierć. Meta zakazuje transmisji egzekucji, a podobne restrykcje obowiązują na TikToku. Zasady platformy X przewidują usuwanie materiałów przedstawiających śmierć człowieka na wniosek rodziny lub uprawnionego przedstawiciela.

Egzekucje publiczne w USA

W Stanach Zjednoczonych egzekucje od dziesięcioleci odbywają się za zamkniętymi drzwiami, choć w niektórych stanach obecność świadków, w tym dziennikarzy, jest dopuszczalna lub wymagana. Ostatnie powszechnie odnotowane publiczne egzekucje przez powieszenie odbyły się w latach 30. XX wieku - planowana transmisja internetowa byłaby więc odstępstwem od współczesnej praktyki.

Administracja Donalda Trumpa od początku drugiej kadencji podejmuje jednak kolejne działania na rzecz szerszego stosowania kary śmierci. Po powrocie do Białego Domu prezydent uchylił moratorium na wykonywanie federalnych wyroków śmierci wprowadzone przez swojego poprzednika Joe Bidena i podpisał rozporządzenie mające przywrócić stosowanie tej kary.