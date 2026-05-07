PKP Intercity rośnie jak na drożdżach, ale chcąc ustanawiać kolejne rekordy musi inwestować w tabor. Dostawy nowych wagonów przedłużają się w czasie i dlatego przewoźnik rozgląda się za używanymi jednostkami. Sprowadził je już z Niemiec, a wkrótce na polskie tory mogą wyjechać wagony piętrowe z Austrii.

Używane wagony piętrowe z Austrii rozważane przez PKP Intercity

PKP Intercity planuje zakupić używane wagony piętrowe, których obecnym właścicielem są Koleje Austriackie. Firma ma obecnie 10 takich jednostek. Kursowały one regularnie do 2024 r. na trasie Wiedeń - Zurych.

Warto dodać, że są to wagony sypialniane wyprodukowane w 1996 r. Jednostki zostały przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h i są ciche. PKP Intercity wykorzystałoby je w połączeniach nocnych.

Austriackie wagony piętrowe mają przedziały dla 1,2 lub 3 osób. Na górnym pokładzie znajduje się strefa deluxe, która daje dostęp do prysznica oraz umywalki. Konkretne decyzje na razie nie zapadły. Nie wiadomo, ile sztuk takich wagonów może kupić PKP Intercity oraz kiedy pierwsze z nich wyjechałyby na polskie tory.

Nawet jeśli przewoźnik zdecyduje się je kupić, to prędko na torach ich nie zobaczymy. Wynika to z faktu, że austriackie wagony piętrowe nie mają homologacji w naszym kraju i najpierw musiałyby przejść taki proces.

PKP Intercity wcześniej kupiło używane wagony z Niemiec

Warto dodać, że PKP Intercity w zeszłym roku kupiło używane wagony z Niemiec, które pozyskano od Deutsche Bahn. Przewoźnik nabył 50 jednostek 1. i 2. klasy. Po sprowadzeniu ich do kraju rozpoczęto przystosowanie pojazdów do kursów w barwach przewoźnika.

Pierwsze wagony od Kolei Niemieckich ruszyły w trasę pod koniec marca. Dziś kursuje już około 10 sztuk. Warto dodać, że te jednostki również są ciche i zostały przystosowane do jazdy z prędkością 200 km/h.

Obecnie PKP Intercity ma łącznie 1600 wagonów gotowych do jazdy. Jeszcze przed wakacjami ich liczba ma się zwiększyć. Nowe jednostki dostarczy FPS H. Cegielski, ale zamówienie się opóźnia i zostało przesunięte na przyszły rok.

