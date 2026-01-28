PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i generuje kolejne rekordy. To pociąga za sobą ogrom inwestycji w tabor. Stąd też w zeszłym roku polski gigant kolejowy postanowił kupić używane wagony osobowe z Niemiec. Pierwsze z nich są już w Polsce.

Pierwsze używane wagony niemieckie dla PKP Intercity już w Polsce

Janusz Malinowski poinformował na platformie X, że pierwsza partia wagonów kupionych od Kolei Niemieckich jest już w Polsce. Przybyły na początku tygodnia i obecnie znajdują się na zapleczu PKP Intercity we Wrocławiu.

Gwoli przypomnienia PKP Intercity kupiło używane wagony z Niemiec jesienią 2025 r. Transakcja zakłada dostawę 50 jednostek 1. i 2. klasy, które wcześniej jeździły w barwach Kolei Niemieckich. Przewoźnik wydał na nie blisko 22 mln euro, co spotkało się m.in. z krytyką dzisiejszej opozycji rządzących. Czy słuszną?

Rozwiń

Janusz Malinowski zwraca uwagę, że wspomniana kwota to zaledwie 0,4 proc. wszystkich z ostatnich wydatków PKP Intercity na tabor. Pamiętajmy, że spółka zakupiło aż 300 nowych wagonów, które dostarczy polski FPS H. Cegielski, na które przeznaczono znacznie większe pieniądze.

Kiedy używane wagony z Niemiec wzmocnią pociągi PKP Intercity?

Z informacji przekazanych jakiś czas temu wynika, że PKP Intercity planuje zacząć dołączać wagony z Niemiec do składów pod koniec bieżącego kwartału. Powinniśmy zobaczyć je na torach już w marcu. Przygotowanie jednostek zostało powierzone Remtrakowi.

PKP Intercity zakupiło łącznie 50 wagonów osobowych typu DB Fernverkehr. Średni koszt jednego pojazdu to około 440 tys. złotych. Są to następujące jednostki.

12 wagonów klasy 1. (2 bezprzedziałowe oraz 10 przedziałowych)

38 wagonów klasy 2. (24 bezprzedziałowe, 6 przedziałowo-bezprzedziałowych i 8 bezprzedziałowych z miejscami do przewozu rowerów)

Są to pojazdy wyprodukowane średnio w okolicy 1984 r. Jednak w latach 1998-2004 poddano je dużej modernizacji. Dziś są przystosowane do prędkości 200 km/h i mają automatycznie otwierane drzwi czy klimatyzację. PKP Intercity przed dołączeniem ich do własnych pociągów planuje je doposażyć w Wi-Fi.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News