Używane wagony z Niemiec już w Polsce. Wkrótce dołączą je do pociągów
PKP Intercity kupiło używane wagony z Niemiec, które przewoźnik pozyskał od Deutsche Bahn. Pierwsze pojazdy są już w Polsce, o czym poinformował prezes spółki Janusz Malinowski. Wagony zostały przywiezione do zaplecza we Wrocławiu. Kiedy pierwsze z nich wzmocnią pociągi PKP Intercity i ile na nie wydano?
PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i generuje kolejne rekordy. To pociąga za sobą ogrom inwestycji w tabor. Stąd też w zeszłym roku polski gigant kolejowy postanowił kupić używane wagony osobowe z Niemiec. Pierwsze z nich są już w Polsce.
Pierwsze używane wagony niemieckie dla PKP Intercity już w Polsce
Janusz Malinowski poinformował na platformie X, że pierwsza partia wagonów kupionych od Kolei Niemieckich jest już w Polsce. Przybyły na początku tygodnia i obecnie znajdują się na zapleczu PKP Intercity we Wrocławiu.
Gwoli przypomnienia PKP Intercity kupiło używane wagony z Niemiec jesienią 2025 r. Transakcja zakłada dostawę 50 jednostek 1. i 2. klasy, które wcześniej jeździły w barwach Kolei Niemieckich. Przewoźnik wydał na nie blisko 22 mln euro, co spotkało się m.in. z krytyką dzisiejszej opozycji rządzących. Czy słuszną?
Janusz Malinowski zwraca uwagę, że wspomniana kwota to zaledwie 0,4 proc. wszystkich z ostatnich wydatków PKP Intercity na tabor. Pamiętajmy, że spółka zakupiło aż 300 nowych wagonów, które dostarczy polski FPS H. Cegielski, na które przeznaczono znacznie większe pieniądze.
Kiedy używane wagony z Niemiec wzmocnią pociągi PKP Intercity?
Z informacji przekazanych jakiś czas temu wynika, że PKP Intercity planuje zacząć dołączać wagony z Niemiec do składów pod koniec bieżącego kwartału. Powinniśmy zobaczyć je na torach już w marcu. Przygotowanie jednostek zostało powierzone Remtrakowi.
PKP Intercity zakupiło łącznie 50 wagonów osobowych typu DB Fernverkehr. Średni koszt jednego pojazdu to około 440 tys. złotych. Są to następujące jednostki.
- 12 wagonów klasy 1. (2 bezprzedziałowe oraz 10 przedziałowych)
- 38 wagonów klasy 2. (24 bezprzedziałowe, 6 przedziałowo-bezprzedziałowych i 8 bezprzedziałowych z miejscami do przewozu rowerów)
Są to pojazdy wyprodukowane średnio w okolicy 1984 r. Jednak w latach 1998-2004 poddano je dużej modernizacji. Dziś są przystosowane do prędkości 200 km/h i mają automatycznie otwierane drzwi czy klimatyzację. PKP Intercity przed dołączeniem ich do własnych pociągów planuje je doposażyć w Wi-Fi.