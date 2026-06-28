W skrócie W Arabii Saudyjskiej powstaje największy kompleks tenisowy w regionie z 30 kortami, obiektami treningowymi i strefami wellnes, mogący pomieścić 33 tysiące widzów.

Qiddiya City rozwijane jest jako megaprojekt miejski i turystyczny, obejmujący kluczowe obiekty sportowe, rozrywkowe i kulturalne.

Budowa centrum tenisowego postępuje, obiekt jest promowany jako jeden z najnowocześniejszych tego typu kompleksów na świecie.

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Ogromny kompleks sportowy rośnie w Arabii Saudyjskiej

W Arabii Saudyjskiej powstaje ogromne centrum sportowe, położone nieopodal stolicy kraju, Rijadu. Będzie to największy kompleks tenisowy w regionie. Obiekt promowany jest także jako jeden z najnowocześniejszych kompleksów tenisowych na świecie.

Inwestycja obejmuje 30 kortów, w tym 28 kortów twardych i 2 ziemne, do tego obiekty treningowe i strefy wellnes dla sportowców. Łącznie centrum pomieści ok. 33 tys. widzów. Sam kort centralny będzie zapewniał miejsca dla 15 tys. osób.

Ponadto kort centralny, a także arena na 8 tys. osób, będą wyposażone w rozsuwane dachy i regulację temperatury. Zostały zaprojektowane tak, aby można było na nich organizować koncerty i inne ważne wydarzenia poza tenisem.

Narodowe Centrum Tenisowe w Qiddiya City

Nowoczesny kompleks stanie w Qiddiya City - rozwijanym obecnie megaprojekcie miejskim i turystycznym w prowincji Rijad w Arabii Saudyjskiej. Qiddiya City, gigantyczne "miasto rozrywki", to jeden z flagowych projektów kraju w ramach programu Saudi Vision 2030. Miasto jest budowane od podstaw na pustyni u podnóża gór Tuwaiq. Promowane jest jako pierwszy ośrodek na świecie, który zaprojektowano specjalnie z myślą o zabawie, sporcie i kulturze.

- W Qiddiya City znajdą się domy, sklepy, biura, hotele, szkoły i szpitale. To miejsce, w którym ludzie będą mieszkać, pracować, bawić się i mieć dostęp do najlepszych atrakcji sportowych, rozrywkowych i kulturalnych - zaznacza Qiddiya Investment Company.

Narodowe Centrum Tenisowe to jeden z kilku kluczowych obiektów budowanych przez Qiddiya Investment Company w Quiddiya City. Pozostałe to m.in. otwarty już, imponujący park rozrywki Six Flags Qiddiya City, centrum sportów motorowych i wyścigów, strefa wodna i obiekty e-sportowe.

Kolejny projekt w ramach Saudi Vision 2030

Qiddiya Investment Company ogłosiła w nowym komunikacie, że budowa Narodowego Centrum Tenisowego postępuje. Głównym architektem kompleksu jest biuro Populous. Projekt jest realizowany przez spółkę joint venture Bouygues Bâtiment International z siedzibą we Francji i Almabani General Contractors z Arabii Saudyjskiej.

- Kompleks posiada niezbędne możliwości, aby gościć duże turnieje i najlepszych zawodników, ponieważ został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami. Odzwierciedla to zaangażowanie w rozwój ekosystemu tenisowego w Królestwie, podobnie jak w przypadku innych dyscyplin sportowych, poprzez ulepszanie infrastruktury i programów wspierających rekrutację i rozwój saudyjskich talentów. Działania te pomagają zawodnikom przejść od etapu amatorskiego do zawodowstwa, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia celów sportowych Saudi Vision 2030 - powiedział książę Abd al-Aziz ibn Turki al-Fajsal Al Su'ud, minister sportu i przewodniczący Saudyjskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego.



