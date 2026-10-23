Europejska fabryka do trenowania humanoidów

W Europie powstanie centrum trenowania humanoidów. Włoska firma Generative Bionics we współpracy z AMD chce połączyć treningi robotów z symulacjami komputerowymi.

Plan obejmuje budowę sieci trzech ośrodków określanych przez firmę jako Physical AI Data Factory. Według spółki Generative Bionics będzie to największa w Europie fabryka tego typu. Pierwsza przestrzeń do trenowania humanoidalnych robotów ma mieć 5000 m² i powstać we Włoszech. Następnie firma chce rozszerzyć projekt o kolejne lokalizacje, w tym o obiekt obsługujący rynki globalne.

Sieć ma odwzorowywać autentyczne warunki przemysłowe, gdzie roboty AI będą realizować zadania, zbierać informacje o swojej pracy i sprawdzać zdobyte kompetencje. Informacje pochodzące z rzeczywistych testów mają być integrowane z symulacjami opartymi na cyfrowych bliźniakach.

Trening robotów AI w rzeczywistości i w symulacji

Generative Bionics rozwija humanoidalnego robota GENE.01, wyposażonego w "inteligentną skórę" i podzespoły AMD. Firma ta będzie partnerem Generative Bionics w zakresie infrastruktury sztucznej inteligencji, a sieć Data Factory ma wykorzystywać systemy AMD Helios.

- Od inwestycji AMD Ventures w rundę zalążkową firmy Generative Bionics i rozwiązań obliczeniowych AMD na pokładzie GENE.01 po systemy AMD Helios, które będą zasilać sieć Data Factory - firma AMD jest partnerem Generative Bionics w całym procesie, zapewniając wysokowydajne obliczenia i pamięć masową dla danych fizycznych i syntetycznych, szkolenie modeli oraz równoległą symulację cyfrowych bliźniaków - podaje Generative Bionics w komunikacie, otwiera się w nowym oknie.

Duże modele językowe uczą się na podstawie ogromnych ilości informacji dostępnych online. Roboty potrzebują natomiast danych o tym, jak działać w świecie rzeczywistym. Sam obraz kubka nie wystarczy, by maszyna wiedziała, z jaką siłą go chwycić czy też jak uniknąć jego wyślizgnięcia się. W nowym hubie GENE.01 będzie wykonywał zadania w rzeczywistych warunkach przemysłowych, a czynności te będą następnie odtwarzane w komputerze. Cyfrowy bliźniak pozwoli zmieniać układ stanowiska, kształt przedmiotów czy warunki pracy i sprawdzać, jak robot poradzi sobie w nowych sytuacjach.

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Modele AI będą zatem mogły być trenowane w tysiącach wariantów, bez konieczności odtwarzania każdego scenariusza na hali. W ten sposób będą uczyć się przewidywać i kontrolować działania robota. Modele potem będą testowane na fizycznych robotach - jak podaje firma, proces będzie więc obejmować pętlę rzeczywistość - symulacja - rzeczywistość. Dane z kolejnych zadań wykonywanych przez roboty mają następnie zasilać dalsze etapy treningu.

- Replikujemy świat, fizycznie i cyfrowo, aby szkolić roboty humanoidalne na dużą skalę, zanim jeszcze do niego wkroczą - powiedział Daniele Pucci, dyrektor generalny Generative Bionics.

Kompleksowa infrastruktura dla Europy

Uruchomienie fabryki zaplanowano na czwarty kwartał 2027 roku.

- Sieć zapewni Europie własną, kompleksową infrastrukturę fizyczną sztucznej inteligencji - od danych robotów działających w rzeczywistych warunkach po symulacje z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków na dużą skalę oraz obliczenia oparte na sztucznej inteligencji - dzięki czemu dane, modele i know-how związane z humanoidami przemysłowymi będą generowane, trenowane i weryfikowane na terenie kontynentu - podaje w komunikacie Generative Bionics.



