W Europie powstanie pierwsza na świecie rafineria izotopów do walki z rakiem

Pierwsza rafineria izotopów. Ma pomóc w leczeniu nowotworów

Izotopy mogą umożliwić nową generację terapii przeciwnowotworowych, w szczególności ukierunkowanych na atakowanie komórek nowotworowych bezpośrednio, oszczędzając jednocześnie zdrową tkankę wokół guzów. Niemniej te izotopy są tak rzadkie, że badania kliniczne z ich wykorzystaniem na całym świecie są wstrzymywane lub opóźniane.

Rafineria izotopów StandardX przekształci ten chroniczny niedobór w niezawodne i obfite źródło. Jej opatentowany system akceleratorów ma być zbudowany na standardowej, przemysłowej platformie, która jest w stanie wytwarzać pełne portfolio izotopów na skalę komercyjną.

Nowa runda finansowania dla StandardX o wartości 10 mln funtów jest prowadzona przez europejskich inwestorów z sektora deep tech - Vsquared Ventures oraz East X Ventures, którzy wspierali jednych z najbardziej utytułowanych europejskich pionierów tej branży. StandardX ma dostarczyć pierwsze izotopy do badań medycznych w 2027 roku. Produkcja rozpocznie się od izotopów przeznaczonych do diagnostyki i terapii nowotworów, obsługując dwa rynki: ten, z którego korzystają dzisiejsze szpitale, oraz ten, z którego korzystają producenci leków opracowujący terapie przyszłości.

Nowe rozwiązanie medycyny przyszłości

StandardX ujawnił również, że ta sama platforma akceleratorowa zostanie w przyszłości przystosowana do produkcji izotopów dla innych zaawansowanych gałęzi przemysłu - w tym trytu, niezwykle rzadkiego paliwa niezbędnego do działania elektrowni termojądrowych. Obecnie na świecie dostępne jest zaledwie 25 kg trytu, podczas gdy do rocznej eksploatacji tylko jednej takiej elektrowni potrzeba dziesiątek kilogramów tego pierwiastka. Spółka StandardX podpisała już umowy z głównymi podmiotami rozwijającymi technologię fuzji jądrowej, zobowiązując się do produkcji trytu na potrzeby ich działań zmierzających do wprowadzenia energii termojądrowej do sieci energetycznej.

- Izotopy stanowią fundament kolejnej ery innowacji w wielu kluczowych sektorach, jednak wszystkie one borykają się z tymi samymi ograniczeniami w zakresie dostaw. Niedobory są szczególnie dotkliwe w onkologii; już teraz wpływają na sytuację pacjentów i hamują postępy w opracowywaniu terapii nowej generacji. Problem ten będzie się pogłębiał, gdyż przewiduje się, że do 2050 roku liczba nowych przypadków zachorowań na nowotwory wzrośnie o 67 proc. Dlatego tworzymy platformę, której świat potrzebuje, aby stawić czoła temu wyzwaniu - stwierdził Richard Pearson, dyrektor generalny StandardX.