W Polsce trwają testy dronów. Pilny komunikat Dowództwa Generalnego

W skrócie Dowództwo Generalne potwierdziło rozpoczęcie testów polskich dronów wojskowych, które odbywają się w piątek 11 września nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce.

Celem programu jest ocena zdolności bezzałogowych statków powietrznych polskiej produkcji, które mają być przeznaczone do uderzeń dalekiego zasięgu powyżej 1000 kilometrów.

Testy prowadzone przez Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia mogą wiązać się z hałasem, choć same drony prawdopodobnie nie będą widoczne gołym okiem z ziemi.

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W czwartek informowaliśmy, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyznaczyła nad Polską specjalny korytarz powietrzny o długości 900 km. Spekulowano, że jest to związane z testami dronów, które mają odbyć się w najbliższym czasie. Informacje potwierdziło dziś Dowództwo Generalne.

Dowództwo Generalne potwierdza testy dronów nad Polską

Dowództwo Generalne udostępniło na łamach platformy X ważny komunikat, w którym potwierdzono wcześniejsze doniesienia mediów.

"Dziś (piątek, 11 września) w Ustce (nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych) trwają testy dronów. Wojsko sprawdza które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie Siły Zbrojne. Testowane drony są polskiej produkcji. A ich główną zdolnością jest wykonywanie uderzeń dronowych dalekiego zasięgu (Deep Precision Strike), czyli powyżej 1000 kilometrów" - wyjaśnia Dowództwo Generalne.

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Testy prowadzi Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. W komunikacie zwraca się uwagę na ewentualne dźwięki, które mogą wywoływać drony. Być może wybrane maszyny uda się dostrzec, ale powinny znajdować się na tyle wysoko, że nie powinno ich być widać gołym okiem.

Testy dronów w Polsce na podstawie decyzji szefa MON-u

Dowództwo Generalne zwraca uwagę, że za decyzją ukrywa się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podjął ją w zeszłym roku. W ten sposób dopuszczono nowe tryby testowania bezzałogowych statków powietrznych w Siłach Zbrojnych.

Testy odbywają się w przestrzeni powietrznej w strefie TSA460A/B/C/D. Korytarz rozciąga się od Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w rejonie Wicka Morskiego i Ustki na północy, biegnie na zachód i południe, a w okolicach Zielonej Góry skręca na południowy wschód, aż do poligonu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wyznaczona strefa rozciąga się na wybrane obszary nawet siedmiu województw.

Mieszkańcy wyznaczonych stref mogą otrzymywać alerty RCB z informacją o prowadzonych działaniach. Program testów odbywa się pod kontrolą i z pewnością nie ma żadnych powodów do niepokoju.