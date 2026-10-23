W sobotę mObywatel przestanie działać. Pamiętaj o tradycyjnych dokumentach

W skrócie Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową instrukcję w Poradniku bezpieczeństwa, która zawiera wytyczne dotyczące reagowania na zagrożenia z powietrza.

Nowy moduł instruktażowy został podzielony na siedem sekcji obejmujących m.in. zasady wyboru miejsca schronienia oraz przygotowania się na sytuacje kryzysowe.

W sobotę 24 października między 21:00 a północą zaplanowano prace techniczne, które mogą powodować utrudnienia w dostępie do aplikacji oraz strony mObywatel.gov.pl.

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mObywatel otrzymał od września już całkiem sporo aktualizacji. Jedna z ostatnich wprowadza kolejną nowość. Tym razem to nowa instrukcja, która rozszerza Poradnik bezpieczeństwa, który dostępny jest w aplikacji od miesięcy.

Nowa instrukcja dla Poradnika bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel

mObywatel został w tym tygodniu uaktualniony do nowej wersji, która wprowadza jedną nowość. To instrukcja dotycząca reagowania na zagrożenia z powietrza. W ten sposób użytkownicy aplikacji mogą odpowiednio przygotować się na sytuacje kryzysowe oraz dowiedzieć, jak należy wtedy postępować.

Instrukcja udostępniona w aplikacji mObywatel składa się z siedmiu sekcji. Są to:

Przygotuj się, zanim wystąpi zagrożenie

Miejsca schronienia

Decyzja podczas alarmu

Wybór pomieszczenia

Piwnica lub garaż podziemny

W piwnicy lub garażu podziemnym

Ograniczenia zagrożenia pożarowego

Nowa instrukcja jest dostępna po udaniu się do sekcji Usługi, Bezpieczeństwo oraz Poradnik bezpieczeństwa. Dodatek uzupełnia dotychczasowe rozdziały, czyli Zasady bezpieczeństwa, Plecak ewakuacyjny, Sygnały alarmowe, Numery SOS oraz Niepokojące sytuacje.

Problemy z dostępnością wybranych usług w aplikacji mObywatel

Przy okazji resort ujawnił, że aplikacja mObywatel w najbliższy weekend przez jakiś czas może sprawiać problemy z dostępnością wybranych usług. Spokojnie, bo jest to zaplanowane działanie, które obejmuje prace techniczne.

Przerwa w działaniu została zaplanowana na sobotę 24 października w godzinach od 21:00 do północy. Co może nie funkcjonować? Z udostępnionych informacji wynika, że utrudnienia mogą objąć zarówno aplikację mobilną platformy, jak i stronę internetową mObywatel.gov.pl.

Jeśli więc w sobotę wieczorem planujemy korzystać z mObywatela, to z pewnością warto mieć na uwadze, że może to być utrudnione. Dlatego należy pamiętać m.in. o tradycyjnych dokumentach.