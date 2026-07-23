Wagony z Niemiec w pociągach PKP Intercity. Kolejne pojawią się nieprędko

W skrócie PKP Intercity wykorzystuje już 23 z 50 zakupionych od Niemiec używanych wagonów, które stopniowo trafiają do obsługi tras pasażerskich.

Niemieckie wagony typu DB Fernverkeh przeszły modernizację w latach 1998-2004 i są obecnie wyposażone w nowoczesną klimatyzację oraz dostęp do sieci Wi-Fi.

Zakup kolejnych blisko 100 wagonów od Deutsche Bahn został opóźniony przez niemieckiego przewoźnika, który przesunął termin składania ofert na końcówkę listopada.

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Używane wagony z Niemiec trafiły do PKP Intercity na początku tego roku. Było to efektem zakupu z jesieni 2025 r., kiedy to polski przewoźnik postanowił zakupić 50 jednostek od Deutsche Bahn. W planach są kolejne, ale doszło do pewnych opóźnień.

Blisko połowa z 50 używanych wagonów z Niemiec w pociągach PKP Intercity

Przewoźnik rozpoczął dostosowywanie wagonów kupionych od Kolei Niemieckich na początku roku i pierwszy z nich wyjechał na tory w marcu. Dziś w użyciu są już 23 jednostki, które wożą pasażerów w pociągach PKP Intercity.

Kolejne będą sukcesywnie wypuszczane na tory. Przypomnijmy, że używane wagony z Niemiec kupione przez PKP Intercity to pojazdy typu DB Fernverkeh, które pozyskano w liczbie 50 sztuk i są to:

12 wagonów klasy 1. (2 bezprzedziałowe oraz 10 przedziałowych)

38 wagonów klasy 2. (24 bezprzedziałowe, 6 przedziałowo-bezprzedziałowych i 8 bezprzedziałowych z miejscami do przewozu rowerów)

Wszystkie z nich są przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h i zostały wyprodukowane średnio w okolicy 1984 r. Jednak w latach 1998-2004 poddano je dużej modernizacji. PKP Intercity doposażyło je w Wi-Fi i znajdziemy w nich także klimatyzację.

PKP Intercity chce kupić kolejne używane wagony z Niemiec

Przewoźnik ma dalsze plany związane z zakupem używanych wagonów z Niemiec. Niedawno PKP Intercity potwierdziło, że zamierza stanąć do przetargu na blisko 100 jednostek, które chce sprzedać Deutsche Bahn.

Początkowo PKP Intercity planowało składać wniosek do Kolei Niemieckich w okolicy połowy lipca. Jednak Deutsche Bahn zdecydowało się na wydłużenie okresu do końcówki listopada, o czym informuje serwis rynek-kolejowy.pl.

Mamy już wszystkie zgody korporacyjne, aby zakupić te wagony, tak więc my jesteśmy gotowi, natomiast DB przełożyły okres składania ofert na końcówkę listopada, tak więc zakup ten jest jak na razie odłożony w czasie, natomiast wciąż jesteśmy nimi zainteresowani

Przy okazji PKP Intercity zrezygnowało z zakupu wagonów piętrowych z Austrii, które po oględzinach nie spełniały kryteriów jakościowych. Poza tym przewoźnik nie rozważa nabycia podobnych jednostek z Niemiec, które są na sprzedaż, ale interesuje się nimi m.in. Polregio.



