Wahadłowiec Dream Chaser coraz bliżej lotów. Dostaje zgodę od FAA

W skrócie Federalna Administracja Lotnictwa wydała zgodę na lądowanie wahadłowca Dream Chaser w Bazie Sił Kosmicznych Vandenberg, co przybliża maszynę do pierwszego lotu.

Pięcioletnia licencja pozwala na maksymalnie cztery powroty z orbity rocznie, a wahadłowiec może wynieść na orbitę ładunek o masie około 5490 kilogramów.

Wahadłowiec Dream Chaser zostanie wystrzelony w kosmos przy pomocy rakiety Vulcan Centaur, a jego unikalna konstrukcja pozwala na składanie skrzydeł w ładowni.

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Sierra Space opracowuje wahadłowiec kosmiczny Dream Chaser od lat. Maszyna jakiś czas temu przeszła testy naziemne. Ciągle jednak nie odbyła żadnego lotu orbitalnego. Ten jest nieodległy i przybliża go do niego decyzja, którą firma otrzymała od Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Stanów Zjednoczonych.

FAA wydaje zgodę na lądowanie wahadłowca Dream Chaser

Sierra Space przed pierwszym lotem orbitalnym musi uzyskać konkretne zgody. W przeciwnym wypadku misja nie będzie możliwa. FAA zgodziło się na ponowne wejście maszyny w atmosferę oraz lądowanie, które odbędzie się na pasie w Bazie Sił Kosmicznych Vandenberg.

Pięcioletnia licencja operatora pojazdu pozwala na maksymalnie cztery powroty z orbity rocznie. Pod warunkiem, że nie dojdzie do zmian w profilu misji oraz konfiguracji wahadłowca.

Dream Chaser może wynieść na orbitę okołoziemską ładunek o wadze około 5490 kilogramów. Natomiast na Ziemię może sprowadzić maksymalnie do 1850 kilogramów.

Przy okazji dokonano zmiany w preferowanym miejscu lądowania. Początkowo pod uwagę brano pas startowy w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego agencji NASA na Florydzie. Niegdyś był on używany przez promy kosmiczne. Ostatecznie zdecydowano się na Bazę Sił Kosmicznych Vandenberg.

Wahadłowiec Dream Chaser poleci w kosmos rakietą Vulcan Centaur

Sierra Space przygotowuje się do pierwszego lotu maszyny o nazwie "Tenacity" od dawna. Wahadłowiec zostanie wystrzelony w kosmos rakietą Vulcan Centaur konsorcjum ULA (United Launch Alliance). Start odbędzie się ze stanowiska na Florydzie.

Dream Chaser to niewielki wahadłowiec, który ma konstrukcję ze składanymi skrzydłami. Dzięki temu jest w stanie zmieścić się w osłonie ładowni rakiety. Harmonogram misji pozostaje uzależniony od dostępności Vulcan Centaur.

Warto dodać, że projekt był wspierany przez NASA. Dream Chaser oryginalnie miał dostarczać zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Potem plany zmieniono i Sierra Space zrezygnowała z mechanizmu dokującego do ISS.