Wakacje 2026 na kolei w Polsce. Rekord pasażerów, ale słaba punktualność

W skrócie W wakacje 2026 roku polska kolej odnotowała rekordową liczbę pasażerów, przewożąc w lipcu i sierpniu łącznie prawie 81,6 mln osób.

Duże natężenie ruchu uwidoczniło problemy z jakością usług, czego efektem była najniższa od lat punktualność pociągów, wynosząca 86,3 proc.

Wzrost liczby pasażerów oraz opóźnienia spowodowane m.in. upałami i awariami taboru poskutkowały o ponad 55 proc. większą liczbą skarg podróżnych.

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Wakacje 2026 r. były czasem, gdy polska kolej notowała kolejne rekordy. Potwierdza to najnowszy raport UTK, w którym podsumowano miesiące lipiec i sierpień. Przy okazji ujawniono pewien problem związany ze świadczonymi usługami.

Rekord pasażerów w wakacje 2026 roku

Z informacji przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że w wakacje 2026 r. padł rekord przewozów pasażerskich. W lipcu oraz sierpniu pociągami pojechało prawie 81,6 mln osób. To aż o 6,7 mln więcej w porównaniu do tego samego okresu z zeszłego roku.

Najwięcej pasażerów odnotowano w sierpniu i było to blisko 41,3 mln osób. To drugi najlepszy miesiąc w całej historii statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. Lepszym jest tylko maj br. z wynikiem ponad 41,4 mln pasażerów.

Samo PKP Intercity w te wakacje przewiozło aż 19,5 mln pasażerów. W sierpniu 10 mln osób, a w lipcu 9,5 mln podróżnych. Urząd Transportu Kolejowego zwraca także uwagę na większą pracę przewozową wszystkich przewoźników, która wyniosła 6,8 mld pasażerokilometrów, czyli o 0,5 mld więcej (+7,4 proc.). Pod tym względem sierpień (3,5 mld pasażerokilometrów) był najlepszym miesiącem w historii statystyk UTK.

Pasażerowie skarżą się na pociągi oraz ich punktualność

Zwiększona liczba połączeń w wakacje br. przy okazji ujawniła narastający problem z jakością świadczonych usług. W lipcu oraz sierpniu 2026 r. po sieci PKP PLK kursowało ponad 391,5 tys. pociągów, czyli o 16 tys. więcej niż rok wcześniej.

Z drugiej strony rekordowa skala przewozów uwidoczniła wyzwania związane z utrzymaniem wysokiej jakości usług, a zwłaszcza punktualności. Tegoroczne lato wyraźnie uwypukliło problem pogorszenia standardu podróży.

Urząd Transportu Kolejowego zwraca uwagę, że punktualność wakacyjnych przewozów pasażerskich była najniższa w ostatnich latach i wyniosła 86,3 proc. Problemem były awarie taboru czy opóźnienia wynikające z fal upałów, które w tym roku nawiedziły nasz kraj. To sprawiło, że podróżni skarżyli się na jakość usług. UTK odnotował o ponad 55 proc. więcej zgłoszonych spraw pasażerskich w porównaniu do wakacji zeszłego roku.