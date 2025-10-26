Spis treści: Ostatnie formalności. Warszawa zainstaluje pompy ciepła w metrze Metro w Warszawie jednym z pierwszych w Europie. Będą spore oszczędności

Ciepło odpadowe, które jest skutkiem ubocznym niemal każdego procesu w przemyśle czy transporcie, niemal w całości trafia do atmosfery. Prowadzi to do strat zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny płacą za energię, która idzie na zmarnowanie... a nie zawsze musi. W wielu przypadkach ciepło można odzyskiwać i wykorzystywać np. do ogrzewania budynków. Taki innowacyjny system w swoim metrze ma zamiar zainstalować Warszawa - jako pierwsze miasto w Europie.

Na chwilę obecną miasto bierze pod uwagę instalację pomp ciepła w dwóch liniach metra: M2 i M3, która dopiero ma powstać. "Na drugiej linii instalacja pilotażowa ma zostać zainstalowana na stacji Bemowo. W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie procedowania umowy pomiędzy Metrem Warszawskim i Veolią przy współudziale Biura Infrastruktury UM. Dla linii M3 trwają prace projektowe i równolegle toczą się uzgodnienia związane z rozwiązaniami technicznymi co do przyszłej lokalizacji instalacji" - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń.

Ciepło wytwarzane przez urządzenia i systemy wentylacyjne metra ma być odzyskiwane przy pomocy pomp ciepła, a następnie kierowane do miejskiej sieci ciepłowniczej. W metrze panuje dość wysoka temperatura przez cały rok - ponad 10 °C w zimie do ponad 25 °C podczas letnich upałów. Zdaniem ekspertów dzięki pompom ciepła można schłodzić metro nawet o 4 °C, co poprawi komfort pasażerów zwłaszcza latem.

Podobne instalacje są już testowane m.in. w Niemczech, Szkocji i Wielkiej Brytanii. Przykładowo londyńskie metro dostarcza ciepło do Bunhill 2 Energy Centre, które ogrzewa ok. 1350 budynków. Mimo to pomysł, by odzyskiwać ciepło z metra, nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniony na świecie. Rozwiązanie może jednak zyskać na popularności, bowiem coraz częściej poszukiwane są rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

"Odzyskiwanie ciepła z infrastruktury metra najczęściej polega na wykorzystaniu powietrza wentylacyjnego z tuneli i stacji metra do zasilania pomp ciepła typu powietrze-woda" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej dr inż. Piotr Ziętek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. "Urządzenia te - realizując obieg termodynamiczny - są w stanie podnieść temperaturę pobranego ciepła na wyższy poziom i przekazać je do instalacji odbiorczej".

Jak podaje portal Nauka w Polsce, powołując się na zapowiedź Urzędu Miasta Warszawy, po instalacji pomp ciepła na Bemowie zostaną wybrane następne stacje metra, na których miasto zainstaluje i uruchomi kolejne instalacje odzyskowe.

