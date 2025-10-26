Warszawa będzie odzyskiwać ciepło z tuneli metra. Projekt na ukończeniu

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Praca maszyn generuje spore ilości ciepła odpadowego, które trafia do atmosfery. Tylko jego niewielka część jest odzyskiwana. Tę energię ze swojego metra jako jedno z pierwszych miast w Europie zacznie odzyskiwać Warszawa. Miasto wykorzysta pompy ciepła, licząc na spore oszczędności. Gdzie zostaną one zainstalowane?

Warszawa zainstaluje pompy ciepła w metrze. Zostały już ostatnie formalności
Warszawa zainstaluje pompy ciepła w metrze. Zostały już ostatnie formalności123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ostatnie formalności. Warszawa zainstaluje pompy ciepła w metrze
  2. Metro w Warszawie jednym z pierwszych w Europie. Będą spore oszczędności

Ostatnie formalności. Warszawa zainstaluje pompy ciepła w metrze

Ciepło odpadowe, które jest skutkiem ubocznym niemal każdego procesu w przemyśle czy transporcie, niemal w całości trafia do atmosfery. Prowadzi to do strat zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny płacą za energię, która idzie na zmarnowanie... a nie zawsze musi. W wielu przypadkach ciepło można odzyskiwać i wykorzystywać np. do ogrzewania budynków. Taki innowacyjny system w swoim metrze ma zamiar zainstalować Warszawa - jako pierwsze miasto w Europie.

Na chwilę obecną miasto bierze pod uwagę instalację pomp ciepła w dwóch liniach metra: M2 i M3, która dopiero ma powstać. "Na drugiej linii instalacja pilotażowa ma zostać zainstalowana na stacji Bemowo. W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie procedowania umowy pomiędzy Metrem Warszawskim i Veolią przy współudziale Biura Infrastruktury UM. Dla linii M3 trwają prace projektowe i równolegle toczą się uzgodnienia związane z rozwiązaniami technicznymi co do przyszłej lokalizacji instalacji" - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń.

Ciepło wytwarzane przez urządzenia i systemy wentylacyjne metra ma być odzyskiwane przy pomocy pomp ciepła, a następnie kierowane do miejskiej sieci ciepłowniczej. W metrze panuje dość wysoka temperatura przez cały rok - ponad 10 °C w zimie do ponad 25 °C podczas letnich upałów. Zdaniem ekspertów dzięki pompom ciepła można schłodzić metro nawet o 4 °C, co poprawi komfort pasażerów zwłaszcza latem.

Metro w Warszawie jednym z pierwszych w Europie. Będą spore oszczędności

Podobne instalacje są już testowane m.in. w Niemczech, Szkocji i Wielkiej Brytanii. Przykładowo londyńskie metro dostarcza ciepło do Bunhill 2 Energy Centre, które ogrzewa ok. 1350 budynków. Mimo to pomysł, by odzyskiwać ciepło z metra, nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniony na świecie. Rozwiązanie może jednak zyskać na popularności, bowiem coraz częściej poszukiwane są rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

"Odzyskiwanie ciepła z infrastruktury metra najczęściej polega na wykorzystaniu powietrza wentylacyjnego z tuneli i stacji metra do zasilania pomp ciepła typu powietrze-woda" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej dr inż. Piotr Ziętek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. "Urządzenia te - realizując obieg termodynamiczny - są w stanie podnieść temperaturę pobranego ciepła na wyższy poziom i przekazać je do instalacji odbiorczej".

Jak podaje portal Nauka w Polsce, powołując się na zapowiedź Urzędu Miasta Warszawy, po instalacji pomp ciepła na Bemowie zostaną wybrane następne stacje metra, na których miasto zainstaluje i uruchomi kolejne instalacje odzyskowe.

Zobacz również:

Ceny ogrzewania idą w górę, więc właściciele domów muszą szukać oszczędności
Materiały zewnętrzne

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w modernizowanym domu?

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 87 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze