W skrócie Awaria sieci trakcyjnej na linii średnicowej w Warszawie, która wystąpiła 25 listopada rano, spowodowała liczne opóźnienia w kursowaniu pociągów na tej trasie.

Pociągi Kolei Mazowieckich oraz SKM kierowane są na stację Warszawa Śródmieście, a dokładne informacje o opóźnieniach pasażerowie mogą sprawdzić w Portalu Pasażera.

Jest to kolejna awaria na kolei w ostatnim czasie po incydencie na Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie 19 listopada doszło do problemów ze sterowaniem ruchem.

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Jeśli podróżujecie dziś z Warszawy Centralnej, to czekają was utrudnienia. Wybrane pociągi notują duże opóźnienia. Winna jest awaria sieci na linii średnicowej, która wystąpiła w środę 25 listopada z rana. Problemy zostały potwierdzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Pociągi z Warszawa Centralnej opóźnienia z powodu awarii

Na stacji Warszawa Centralna tuż po godzinie 8:00 wystąpił problem z zasilaniem w sieci trakcyjnej nad częścią torów. Pracownicy PKP PLK, które odpowiada za infrastrukturę kolejową w kraju, przystąpili do usuwania problemów i zrobili to w dosyć krótkim czasie. Jednak problemy i tak przełożyły się na liczne opóźnienia w kursowaniu pociągów.

"Utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie. Na stacji Warszawa Centralna po godzinie 8:00 wystąpił brak zasilania w sieci trakcyjnej nad częścią torów. Pociągi Kolei Mazowieckich i SKM kierowane są przez stację Warszawa Śródmieście. Opóźnienia pociągów około 30 min" - czytamy w ostatnim komunikacie PKP PLK.

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W rzeczywistości opóźnienia nierzadko są większe i szczegóły na ten temat można uzyskać w serwisie Portal Pasażera. Dla przykładu połączenie Leo Express do Pragi zanotowało blisko 4-godzinne opóźnienie. Natomiast w przypadku wybranych pociągów PKP Intercity odjazd został przesunięty od kilku minut do nawet blisko 1,5 godziny.

Część pasażerów zdecydowało się na kontynuowanie podróży innymi pociągami (na przykład KM lub SKM), a pozostali wybrali komunikację miejską. Sytuacja powinna w niedługim czasie ulegać poprawie, a szczegółów dotyczących konkretnych połączeń warto szukać na Portalu Pasażera lub kanałach informacyjnych poszczególnych przewoźników.

Kolejna awaria infrastruktury kolejowej w Polsce

W zeszłym tygodniu w Polsce miała miejsce inna poważna awaria związana z koleją. Wystąpiła na CMK, czyli jednym z najważniejszych szlaków w kraju.

19 listopada doszło do poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem na Centralnej Magistrali Kolejowej, co nie tylko wymusiło opóźnienia. Część pociągów należących do PKP Intercity skierowano na inne trasy, co spowodowało wydłużenie podróży.

Wtedy opóźnienia pociągów również sięgały kilkudziesięciu minut. Natomiast problemy potrwały kilka godzin i udało się je ostatecznie rozwiązać w godzinach popołudniowych.