Apple w trakcie dzisiejszej konferencji zaprezentowało iOS 27 dla iPhone'ów oraz macOS Golden Gate dla komputerów Mac. Na tym nie koniec nowości. Podczas keynote otwierającego WWDC26 firma pokazała także systemy operacyjne watchOS 27 i iPadOS 27.

Co nowego z watchOS 27 dla Apple Watch i kiedy aktualizacja?

watchOS 27 to nowy system operacyjny dla zegarków Apple Watch, który może nie jest rewolucyjny, ale z pewnością wprowadza kilka ciekawych ulepszeń oraz nowości. Na uwagę z pewnością zasługuje nowa Siri AI, do której dostęp będzie można uzyskać z nadgarstka. Następnie mamy nową, dynamiczną siatkę aplikacji czy lepsze zarządzanie energią baterii.

Nowa Siri AI trafi do Apple Watch wraz z aktualizacją watchOS 27. Apple materiały prasowe

Które smartwatche otrzymają aktualizację watchOS 27 i kiedy to nastąpi? Oprogramowanie trafi na zegarki z logo nadgryzionego jabłka we wrześniu. Lista modeli prezentuje się następująco.

Apple Watch series 10 i nowsze

Apple Watch SE 3. generacji

Apple Watch Ultra 2. generacji i nowsze

Jak nietrudno zauważyć, Apple pozbawiło wsparcia sporo modeli zegarków.

Lista tabletów iPad z aktualizacją iPadOS 27 i najważniejsze nowości

iPadOS 27 to kolejna odsłona systemu operacyjnego, która zostanie udostępniona użytkownikom iPadów we wrześniu. Nowy system zawiera sporo nowości, które trafiły także do iOS 27 dla iPhone'ów, a więc są to m.in. nowa Siri AI czy liczne udoskonalenia w poszczególnych aplikacjach Apple oraz usprawnienia z zakresu wydajności i niezawodności.

Jedną z nowości iPadOS 27 jest nowa Siri AI, z której w Europie i tak początkowo nie skorzystamy. Apple materiały prasowe

Lista iPadów, które otrzymają jesienią iPadOS 27, widoczna jest niżej.

iPad 9. generacji i nowsze

iPad mini 6. generacji i nowsze

iPad Pro 11 2. generacji i nowsze

iPad Pro 12,9" 4. generacji i nowsze

iPad Air 4. generacji i nowsze

W przypadku iPadOS 27 również dokonano czystek na liście wspieranych iPadów. Wraz z tymi aktualizacjami jesienią pojawią się także uaktualnienia visionOS 27 dla gogli Vision Pro oraz tvOS 27 dla Apple TV.





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