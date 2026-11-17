W skrócie Premiera gry GTA 6 odbędzie się 19 listopada 2026 roku, a tytuł bije rekordy przedsprzedaży na konsolach, mimo trzynastoletniego oczekiwania na kontynuację serii.

Nowa odsłona przeniesie graczy do Vice City będącego parodią Miami, oferując dwójkę protagonistów, Lucię i Jasona, oraz zaawansowane mechaniki planowania napadów i zarządzania relacjami bohaterów.

Premierze towarzyszy proces sądowy dotyczący zwolnienia pracowników studia Rockstar, a eksperci liczą, że produkcja stanie się znaczącym impulsem finansowym dla branży.

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Nadchodzi wielka premiera GTA 6

Po trzynastoletnim oczekiwaniu, dwóch opóźnieniach i licznych wyciekach zbliża się debiut kolejnej odsłony jednej z najpopularniejszych serii gier w historii. 19 listopada 2026 r. będzie miała miejsce wyczekiwana premiera GTA 6. Mimo ogromnego zainteresowania twórcom udało się nie dopuścić do poważniejszych wycieków przed premierą. Nawet współtwórcy legendarnej pierwszej części sprzed niemal 30 lat nie otrzymali specjalnego traktowania ze strony studia Rockstar Games, które trzyma szczegóły projektu w tajemnicy. Dave Jones oraz Brian Baglow przyznają, że czekają na premierę tak samo jak wszyscy inni, a ten ostatni zakupił już własny egzemplarz w przedsprzedaży.

Hype wokół tytułu przełożył się na realną przestrzeń publiczną, czego dowodem jest londyński dom towarowy Selfridges przekształcony w tymczasową atrakcję w stylu Vice City, billboardy rozstawione w Miami czy 600-metrowy baner, który zagościł przy al. Jana Pawła II w Warszawie. Platformy PlayStation i Xbox poinformowały, że produkcja stała się najliczniej zamawianym tytułem w historii ich sklepów cyfrowych. Wynika to m.in. z ogromnego rozmiaru plików wynoszącego 212 GB, co skłoniło graczy do wcześniejszego pobierania danych przed oficjalnym startem.

Warto podkreślić, że zgodnie z tradycją nowe GTA zadebiutuje tylko na konsolach, natomiast data premiery na PC nie została jeszcze podana. Nie są znane również wymagania minimalne, choć użytkownicy komputerów spodziewają się, że będą one wysokie, dlatego już od miesięcy upgrade'ują swoje blaszaki lub nawet kupują nowe maszyny specjalnie "pod nowe GTA". Niewiele gier może poszczycić się faktem, że tylu ludzi ponosi spory zazwyczaj wydatek tylko po to, by móc w nie grać.

W kontekście nadchodzącej premiery redaktor gamingowy Guardiana, Keza MacDonald, zauważa powszechne poruszenie w branży. "Wszyscy są tym niezwykle podekscytowani" - mówi dziennikarz. "Bardzo rzadko mamy do czynienia z tą jedną wielką grą, w którą wszyscy będą grać lub przynajmniej się nią interesować" - dodaje. Tego typu wspólne doświadczenia kulturowe rzadko zdarzają się we współczesnym świecie rozproszonym w bańkach medialnych. Nawet ludzie, którzy nie grają w gry, słyszeli o GTA.

Nie obyło się też bez kontrowersji, które jednak tym razem nie dotyczą wirtualnej przemocy czy obrazy jakiejś osoby lub grupy, która rozpoznała siebie w grze - na to pewnie jeszcze przyjdzie pora. Chodzi o proces przed trybunałem pracy w Glasgow, który dotyczy zwolnienia 34 pracowników Rockstar Games w ubiegłym roku. Twierdzą oni, że stracili posady z powodu prób tworzenia związków zawodowych.

Sprawa miała zakończyć się w październiku, jednak przeciągnie się aż do samej premiery Grand Theft Auto 6. W ostatnich dniach szefowa działu wydawniczego Jennifer Kolbe składała zeznania przed sądem, podczas gdy byli pracownicy wraz z przedstawicielami związku Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) protestowali przed budynkiem.

"Granie złym gościem daje o wiele większą frajdę"

Legendarna pierwsza część Grand Theft Auto ukazała się w 1997 r. za sprawą niewielkiego szkockiego zespołu DMA Design, który po sukcesie Lemmings eksperymentował z grą wyścigową pod roboczym tytułem Race'n'Chase. W trakcie prac twórcy dążyli do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, dochodząc do wniosku, że istotnym elementem będzie opuszczenie pojazdu oraz możliwość kradzieży aut i poruszania się pieszo.

Początkowo deweloperzy rozważali opcję grania zarówno jako przestępca, jak i policjant, jednak szybko zrezygnowano z tej drugiej ścieżki ze względu na konieczność przestrzegania procedur. "W pewnym momencie stwierdziliśmy po prostu, że granie złym gościem daje o wiele większą frajdę, więc na tym opierała się gra" - wyjaśnia Dave Jones. Ta decyzja ukształtowała fundamenty całej serii opartej na przestępczości i satyrze społecznej.

Tytuł początkowo charakteryzował się powolnym wzrostem sprzedaży z uwagi na specyfikę rozgrywki, lecz zyskał popularność dzięki rekomendacjom użytkowników. Mimo kontrowersji wokół motywów przemocy, które prowokowały debaty w brytyjskim parlamencie i pogłoski o próbach zakazu, czynniki te budowały unikalną tożsamość opartą na ironicznej, zewnętrznej perspektywie wobec kultury USA.

GTA 6. Nowatorskie podejście do postaci, gameplayu i świata

Nadchodząca odsłona przenosi graczy do Vice City w stanie Leonida, stanowiącego parodię Miami. Centralnymi postaciami są Jason i Lucia, dwójka młodych przestępców uciekających przed prawem, co stanowi pierwszy przypadek wykorzystania kobiecej postaci w roli czołowego protagonisty w historii marki GTA.

Relacja między bohaterami stanowi istotny element napędzający fabułę, a graczy zachęca się do zarządzania ich interakcjami i dbania o więź poprzez randki, wizyty w barach lub siłowni. Taka konstrukcja narracyjna zmusza graczy do większej empatii i ostrożności w działaniach przestępczych.

Rozgrywka wymaga skrupulatnego planowania napadów, unikania wykrycia przez kamery i ostrożnego doboru celów, ponieważ otwarte szaleństwo i bezsensowna przemoc szybko ściągają potężny pościg policyjny. Twórcy wprowadzili mechanizmy zachęcające do ostrożnego podejścia, co nawiązuje do stylistki znanej z Red Dead Redemption 2 z 2018 r.

Twórcy gry poświęcili ogromną uwagę detalom otoczenia, tworząc w pełni zaludnione miasto z rozbudowanymi zachowaniami NPC, dynamiczną fizyką przedmiotów i unikalnym ekosystemem obejmującym choćby... 62 gatunków ptaków. Proces ten wynika z faktu, że obecne ograniczenia nie wynikają już z technologii, lecz z zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji tak gigantycznej wizji.

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GTA 6 ma szansę pobić rekord sprzedaży

GTA 6 powstawało od 2015 r., a w pracach brał udział zespół kilku tysięcy twórców w rozproszonych po świecie studiach. Jest to projekt znacząco większy w porównaniu do poprzednich części, które i tak w czasach swoich debiutów zachwycały rozmachem. W centrali Rockstar North w Edynburgu pracownicy kończą długotrwały etap produkcji i korzystają z zasłużonego odpoczynku przed zbliżającą się premierą rynkową.

Oczekiwania finansowe wobec produkcji są ogromne, a analitycy prognozują, że gra pobije rekordy zysków w branży rozrywkowej. Warto odnotować, że obecnie jej poprzedniczka, GTA V, znajduje się na 3. miejscu listy najlepiej sprzedających się gier wideo w historii - z 235 mln sprzedanych kopii. Wyprzedzają ją jedynie Tetris (520 mln) i Minecraft (425 mln).

Zarząd studia podkreśla jednak, że sama inwestycja ogromnych środków finansowych nie gwarantuje stworzenia dobrego produktu bez odpowiedniej pasji i artystycznej wizji twórców. "Ludzie mówią, że można rzucić pieniędzmi w problem, i do pewnego stopnia można to zrobić, ale nie jest to żadna gwarancja zrobienia czegoś dobrego" - zauważa Jennifer Kolbe.

Zbliżająca się premiera ma dostarczyć rynkowi gier upragnionego impulsu w trudnym okresie pełnym zwolnień i restrukturyzacji studiów deweloperskich. Dla milionów graczy na całym świecie debiut ten stanowi unikalne wydarzenie kulturowe, na które czekali ponad dekadę.

To właśnie wydaje się teraz ceną za wspomniany rozmach. O ile jeszcze kilkanaście lat temu bestsellery z serii takich jak Grand Theft Auto, Fallout czy The Elder Scrolls ukazywały się maksymalnie co kilka lat, o tyle obecnie ponad dekada czekania na kolejną część jest już niestety normą. Najgorzej pod tym względem mają fani Half-Life, na którego fabularną kontynuację czekają już 19 lat - tyle bowiem upłynęło od wydania Half-Life 2: Episode Two, który zakończył się cliffhangerem.



