Demonstracja odbyła się 17 października podczas dwudniowej wystawy innowacji obronnych Honvédelmi Innovációs Szemle. Wydarzenie zorganizowano na poligonie Nullponti, gdzie węgierskie przedsiębiorstwa zaprezentowały technologie przeznaczone dla wojska, w tym autonomiczne pojazdy, systemy bezzałogowe i rozwiązania do zwalczania dronów.

Laser dla węgierskiego wojska w ciągu roku

Pokaz rozpoczął się od wykrycia i zniszczenia drona za pomocą wiązki laserowej. Demonstrację obserwowali minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi oraz szef Sztabu Generalnego Węgierskich Sił Obronnych, generał Zsolt Sándor.

Wygląda na to, że za rok węgierskie siły zbrojne, a właściwie Węgry, będą dysponować bronią laserową, która rzeczywiście będzie zdolna do niszczenia różnych typów dronów na określonym dystansie

Ruszin-Szendi podkreślił również, że Węgry dysponują krajowymi kompetencjami technologicznymi, które dotychczas kojarzono przede wszystkim z zagranicznymi producentami. Celem władz jest rozwijanie rodzimego przemysłu obronnego i ograniczanie zależności od dostawców z innych państw.

Parametry broni pozostają tajemnicą

Węgierskie ministerstwo obrony nie ujawniło nazwy systemu laserowego, jego producenta, mocy wiązki ani maksymalnego zasięgu skutecznego zwalczania celów. Nie wiadomo też, czy urządzenie jest już gotowym produktem, czy wymaga dalszych prac przed wdrożeniem do służby. Zaprezentowane rozwiązanie jest częścią szerszego programu wspierania krajowych innowacji wojskowych. Podczas wystawy pierwszego dnia blisko 50 podmiotów z węgierskiego przemysłu obronnego przedstawiło swoje technologie.

Minister zapowiedział, że kolejnym etapem będzie określenie potrzeb wojska i nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, od których można kupować gotowe rozwiązania lub z którymi można wspólnie rozwijać nowe systemy. Węgierskie władze chcą w ten sposób zwiększyć samodzielność technologiczną kraju, zapewnić armii dostęp do potrzebnego wyposażenia i rozwijać produkty, które w przyszłości mogłyby również trafiać na eksport.

Broń laserowa coraz ważniejsza w walce z dronami

Węgry dołączają do państw rozwijających broń laserową jako sposób na zwalczanie bezzałogowców. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami rośnie wraz z upowszechnianiem się dronów, które mogą być wykorzystywane do rozpoznania, ataków na cele naziemne i przeciążania tradycyjnej obrony powietrznej.

Jedną z zalet broni laserowej jest możliwość rażenia celów bez wystrzeliwania klasycznych pocisków. Koszt pojedynczego użycia może być dzięki temu niższy niż w przypadku wielu tradycyjnych środków przechwytywania. Podobne technologie rozwijają już inne państwa. Wielka Brytania zamówiła systemy laserowe DragonFire dla niszczycieli typu 45, armia Stanów Zjednoczonych ogłosiła zakup systemów Locust firmy AeroVironment w ramach umowy o wartości co najmniej 400 mln dolarów, a Ukraina rozwija swój Trójząb.