WhatsApp to najpopularniejszy komunikator na świecie, który ma wiele funkcji, ale są też pewne braki. Te drugie nadal istnieją mimo próśb użytkowników zgłaszanych od lat. Do nich zalicza się z pewnością wysyłanie zaplanowanych wiadomości. Kiedy pojawi się taka opcja?

WhatsApp pozwoli wysyłać zaplanowane wiadomości

WhatsApp na razie nie obsługuje takiego rozwiązania, ale wszystko wskazuje na to, że Meta wkrótce doda taką opcję. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnicy uchyla nam rozpiska dołączona do jednej z wersji beta komunikatora dostępnej poprzez TestFlight (czyli na urządzenia Apple). Tam znaleziono ciekawą pozycję.

W opisie pojawiła się nowość o nazwie "zaplanowane wiadomości". To oznacza, że Meta już pracuje nad takim rozwiązaniem i wkrótce powinny rozpocząć się publiczne testy. Jak to ma działać?

Domyślamy się, że zaplanowane wiadomości z WhatsApp będą funkcjonować podobnie do innych komunikatorów. To oznacza, że użytkownik będzie mógł wskazać godzinę i/lub datę i następnie ustawić dokładny czas wysyłki. Odbiorca nie zobaczy jej przed upływem wskazanego terminu.

Wzmianka z TestFlight sugeruje, że taka opcja planowana jest obecnie z myślą o czatach grupowych. Możemy jednak być pewni, że Meta rozszerzy dostępność wysyłania zaplanowanych wiadomości również o klasyczne konwersacje.

Jak zaplanować wysłanie wiadomości w WhatsApp już dziś?

Oczywiście dodanie takiej funkcji z pewnością ucieszy wielu użytkowników, choć warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje już dziś. W tym celu trzeba jednak sięgnąć po niestandardowe narzędzia, co też zajmuje więcej czasu.

Dla przykładu na iPhone'ach można skorzystać z aplikacji Skróty, która pozwala tworzyć różne automatyzacje. Warto dodać, że Messenger, który również należy do firmy Meta, także nie obsługuje podobnej funkcji. Znajdziemy ją za to w konkurencyjnych platformach do komunikacji. Przykładowo w aplikacji Telegram czy iMessage.

Meta ciągle rozwija WhatsApp i dotyczy to również komunikatora w wersji webowej. Wkrótce zostanie ona wzbogacona m.in. o możliwość wykonywania połączeń głosowych i wideo.

