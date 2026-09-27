WhatsApp na Androida otrzyma zmiany. Co nowego w aplikacji?

W skrócie Meta przygotowuje zmiany w interfejsie aplikacji WhatsApp na Androida, które obejmują przede wszystkim modyfikację wyglądu paska nawigacji w dolnej części ekranu.

Nowy skrót do narzędzia Meta AI pojawi się w pasku nawigacji, zmieniając dotychczasową formę pływającego przycisku umieszczonego nad kontrolką nowej wiadomości.

Obecnie testowane zmiany w wersji beta 2.26.38.10 są na wczesnym etapie rozwoju, a dokładna data ich wprowadzenia do stabilnej edycji komunikatora nie jest jeszcze znana.

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WhatsApp to bezapelacyjnie najpopularniejszy komunikator na świecie, który ma setki milionów aktywnych użytkowników. Jakiś czas temu interfejs użytkownika platformy został znacząco odświeżony. Teraz w drodze są kolejne modyfikacje. Informacje na ich temat uzyskał serwis WABetaInfo. Co nowego się pojawi?

Komunikator WhatsApp na Androida otrzyma zmiany w interfejsie użytkownika

Serwis źródłowy ustalił, że twórcy WhatsApp pracują nad zmianami wizualnymi, które obejmują projekt aplikacji na Androida. Być może podobne pojawią się także w wersji na iOS, ale na razie brakuje na to dowodów.

Nowe zmiany koncentrują się na pasku nawigacji, który znajduje się w dolnej części okna aplikacji. Tam pojawia się nowy element i jest to skrót do Meta AI, co można zobaczyć na załączonych niżej zrzutach ekranowych.

Zmiany w interfejsie WhatsApp obejmują dolny pasek nawigacji. WABetaInfo materiał zewnętrzny

Obecnie skrót do Meta AI ma postać pływającego przycisku, który znajduje się nad kontrolką pozwalającą na uruchomienie pisania nowej wiadomości. Pojawia się także jeszcze jedna zmiana. Pasek nawigacji stał się bardziej przezroczysty i pod tym względem zbliża się do elementu z komunikatora na iOS, choć nie w pełni.

Warto dodać, że wprowadzone modyfikacje wydają się jeszcze nie w pełni gotowe i można dostrzec niedociągnięcia. Wynika to jednak z faktu, że zmiany są na etapie prac i dostrzeżono je w aplikacji WhatsApp beta na Androida z numerkiem 2.26.38.10, a więc jeszcze na etapie wydania poglądowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną wprowadzone w stałym wydaniu komunikatora.

WhatsApp najpopularniejszym komunikatorem świata

WhatsApp to aplikacja, która bije rekordy popularności. Komunikator pod względem liczby użytkowników oraz użycia nie ma sobie równych. Obecnie korzysta z niego około 2,3 mld osób na całym świecie.

Każdego dnia użytkownicy platformy wysyłają ponad 150 mld wiadomości. Około 7 mld to tak zwane "głosówki". Największym rynkiem są Indie, gdzie z aplikacji korzysta kilkaset mln osób.

Przy okazji warto dodać, że przeciętny użytkownik aplikacji WhatsApp w wersji na Androida spędza w niej dziennie blisko jedną godzinę.