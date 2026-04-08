WhatsApp trafia na ekrany samochodów. Kierowcy będą wniebowzięci
WhatsApp to najpopularniejszy komunikator świata, który doczekał się ważnej integracji. Jest nią wsparcie dla platformy Apple CarPlay, na którą Meta kazała czekać latami. Teraz to ulega zmianie i nowości docenią przede wszystkim kierowcy. Natywne wsparcie dla CarPlay wprowadza aktualizacja WhatsApp na iPhone'y z numerkiem 26.13.74.
Komunikator WhatsApp z natywnym wsparciem dla Apple CarPlay
WhatsApp już wcześniej oferował prostą integrację z CarPlay, ale była ona bardzo ograniczona i realizowana poprzez komendy Siri. Najnowsza aktualizacja komunikatora, która została udostępniona przez Metę, dodaje natywną obsługę platformy Apple dla samochodów.
Dotychczas użytkownicy WhatsApp nie mieli w CarPlay dostępu do wiadomości czy szczegółów kontaktów. Teraz to ulega zmianie. Natywna wersja dla ekranów w samochodach wprowadza interfejs z zakładkami, który oddziela czaty, połączenia i ulubione.
Dla przykładu w sekcji połączeń można uzyskać widok chronologicznej listy wychodzących, przychodzących i nieodebranych, wraz z sygnaturami czasowymi czy ikonkami profili, co pozwala szybko zidentyfikować rozmówcę. Ponadto można tu szybko oddzwonić.
Wszystkie te nowości sprawiają, że korzystanie z WhatsApp na ekranie samochodu jest teraz wygodne. Ponadto Meta zadbała o aspekty związane z bezpieczeństwem w trakcie jazdy, a więc nie liczcie na możliwość pisania wiadomości tekstowych w trakcie prowadzenia pojazdu.
Wsparcie dla Apple CarPlay z aktualizacją WhatsApp na iPhone'y
Chcąc uzyskać dostęp do opisanych nowości należy zaktualizować aplikację WhatsApp na iPhone'y do najnowszej wersji z numerkiem 26.13.74. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania z App Store i pojawia się po kilku tygodniach beta testów nowych rozwiązań, które w ostatnim czasie prowadziła Meta.
Uruchomienie jest bardzo proste i wygląda tak samo, jak w przypadku pozostałych aplikacji zgodnych z CarPlay. Jest to możliwe poprzez dedykowaną ikonkę, która aktywuje okno aplikacji na ekranie samochodu po podłączeniu iPhone'a.
Co z wersją dla Android Auto? Użytkownicy oprogramowania Google na razie muszą zadowolić się ograniczoną integracją z WhatsApp, która dotychczas była dostępna w CarPlay. Pozostaje wierzyć, że w tym przypadku również zostanie zapewniona natywna obsługa.