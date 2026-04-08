WhatsApp to bezapelacyjnie najpopularniejszy komunikator świata, który ciągle jest rozwijany. Meta przygotowała nową aktualizację platformy, którą tym razem docenią kierowcy. Dzięki dodaniu natywnej obsługi dla Apple CarPlay.

Komunikator WhatsApp z natywnym wsparciem dla Apple CarPlay

WhatsApp już wcześniej oferował prostą integrację z CarPlay, ale była ona bardzo ograniczona i realizowana poprzez komendy Siri. Najnowsza aktualizacja komunikatora, która została udostępniona przez Metę, dodaje natywną obsługę platformy Apple dla samochodów.

Dotychczas użytkownicy WhatsApp nie mieli w CarPlay dostępu do wiadomości czy szczegółów kontaktów. Teraz to ulega zmianie. Natywna wersja dla ekranów w samochodach wprowadza interfejs z zakładkami, który oddziela czaty, połączenia i ulubione.

Aplikacja WhatsApp w Apple CarPlay.

Dla przykładu w sekcji połączeń można uzyskać widok chronologicznej listy wychodzących, przychodzących i nieodebranych, wraz z sygnaturami czasowymi czy ikonkami profili, co pozwala szybko zidentyfikować rozmówcę. Ponadto można tu szybko oddzwonić.

Wszystkie te nowości sprawiają, że korzystanie z WhatsApp na ekranie samochodu jest teraz wygodne. Ponadto Meta zadbała o aspekty związane z bezpieczeństwem w trakcie jazdy, a więc nie liczcie na możliwość pisania wiadomości tekstowych w trakcie prowadzenia pojazdu.

Wsparcie dla Apple CarPlay z aktualizacją WhatsApp na iPhone'y

Chcąc uzyskać dostęp do opisanych nowości należy zaktualizować aplikację WhatsApp na iPhone'y do najnowszej wersji z numerkiem 26.13.74. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania z App Store i pojawia się po kilku tygodniach beta testów nowych rozwiązań, które w ostatnim czasie prowadziła Meta.

Uruchomienie jest bardzo proste i wygląda tak samo, jak w przypadku pozostałych aplikacji zgodnych z CarPlay. Jest to możliwe poprzez dedykowaną ikonkę, która aktywuje okno aplikacji na ekranie samochodu po podłączeniu iPhone'a.

Co z wersją dla Android Auto? Użytkownicy oprogramowania Google na razie muszą zadowolić się ograniczoną integracją z WhatsApp, która dotychczas była dostępna w CarPlay. Pozostaje wierzyć, że w tym przypadku również zostanie zapewniona natywna obsługa.

