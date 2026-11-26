W skrócie WhatsApp wprowadza wyczekiwaną funkcję planowania wiadomości, która pozwala na opóźnienie wysyłki w zakresie od 10 minut do 14 dni.

Nowa opcja jest dostępna zarówno w czatach indywidualnych, jak i grupowych oraz umożliwia załączanie zdjęć i filmów do przygotowanych treści.

Wdrożenie funkcji na całym świecie potrwa kilka tygodni, a zaplanowane wiadomości pozostaną w pełni chronione poprzez szyfrowanie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

WhatsApp to bardzo popularny komunikator, który to jednak ma pewne braki w porównaniu do platform konkurencji. Jedną z ich do niedawna z pewnością były zaplanowane wiadomości, które znamy z innych aplikacji do komunikacji. Teraz Meta postanowiła to nadrobić.

WhatsApp dostaje zaplanowane wiadomości w czatach indywidualnych i grupowych

Meta poinformowała, że WhatsApp dostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych przez użytkowników nowości. To zaplanowane wiadomości, które można napisać wcześniej, ale wysyłkę zaplanować w późniejszym czasie.

Niektóre wiadomości lepiej wysłać nieco później. Przypominasz sobie dopiero o 23:00, żeby życzyć komuś powodzenia na jutrzejszym egzaminie, albo chcesz, aby wiadomość z życzeniami urodzinowymi dotarła do znajomego o północy w jego strefie czasowej, a nie Twojej. Myślisz o tym teraz, ale teraz nie jest odpowiedni moment

Zaplanowane wiadomości z komunikatora WhatsApp umożliwiają napisanie tekstu wcześniej i następnie ustawienie czasu wysyłki z opóźnieniem w zakresie od 10 minut do nawet 14 dni. Nowość dotyczy zarówno czatów indywidualnych, jak i grupowych.

Jak zaplanować wysłanie wiadomości w komunikatorze WhatsApp

Działanie nowej funkcji jest bardzo proste i sprowadza się do wykonania kilku prostych kroków. Aby zaplanować wysłanie wiadomości, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wysyłania. Następnie należy wskazać datę oraz godzinę.

Zaplanowane wiadomości można przeglądać oraz zmieniać ich treść. Zanim zostanie wysłana do znajomego. Odbiorca widzi ją w taki sam sposób, jak każdą inną wiadomość wysłaną bez planowania. W ten sposób można też załączać zdjęcia czy filmy.

Nowa funkcja jest już wdrażana w komunikatorze WhatsApp na całym świecie, ale może to zająć nawet kilka tygodni. Jeśli więc jeszcze jej nie widzicie, to cierpliwości. Wkrótce się pojawi. Warto dodać, że zaplanowane wiadomości są szyfrowane taki sam sposób, co pozostałe i to oznacza, że nikt postronny nie może uzyskać do nich wglądu.