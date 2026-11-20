W skrócie Meta pracuje nad nową funkcją kopii zapasowych w chmurze dla użytkowników aplikacji WhatsApp na system Android, co potwierdzają zapisy w kodzie wersji beta.

Użytkownicy otrzymają bezpłatnie 2 GB miejsca w chmurze, a subskrypcje WhatsApp Plus oraz pakiety Meta One umożliwią zwiększenie dostępnej przestrzeni do 100 GB.

Nowe kopie zapasowe będą domyślnie szyfrowane przy użyciu metody passkey lub 64-bitowego klucza, zapewniając użytkownikom wyższy poziom bezpieczeństwa danych.

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WhatsApp to bezapelacyjnie najpopularniejszy komunikator na całym świecie, z którego korzystają setki milionów użytkowników. Meta pracuje nad nowym rozwiązaniem, które już wkrótce powinno zostać udostępnione publicznie. Informacje na temat szykowanej nowości ujawnia nam kod źródłowy wersji beta aplikacji.

WhatsApp na Androida wprowadzi nowe kopie zapasowe

Kopia zapasowa to święta rzecz, choć nie każdy o tym pamięta. Komunikator WhatsApp również pozwala tworzyć backupy. W przypadku urządzeń z Androidem jest to możliwe z wykorzystaniem Dysku Google. Teraz dołącza kolejna opcja.

Plany firmy Meta związane z nową funkcjonalnością zostały już wcześniej dostrzeżone w kodzie źródłowym wersji beta komunikatora na urządzenia z Androidem z numerkiem 2.26.22.7. Teraz opcja jest udostępniana wybranym testerom aplikacji. Dotyczy to wydania z numerkiem 2.26.46.4.

W tej wersji komunikatora u wybranych testerów pojawia się nowa opcja związana z tworzeniem kopii zapasowych. Jest to chmura platformy, gdzie za darmo można skorzystać z 2 GB dostępnej przestrzeni. Dla bardziej wymagających przygotowano subskrypcję WhatsApp Plus, która zwiększa dostępne miejsce do 100 GB. Są też pakiety Meta One, gdzie można uzyskać nawet 4 GB powierzchni na własne dane.

Kopie zapasowe z WhatsApp na Androida domyślnie szyfrowane

Warto dodać, że kopie zapasowe z WhatsApp na Androida, które tworzone są z wykorzystaniem nowej funkcji, są domyślnie szyfrowane. To oznacza, że są odpowiednio zabezpieczone i nikt nie może uzyskać do nich wglądu. Domyślną metodą jest passkey. Opcjonalnie można wykorzystać 64-bitowy klucz.

Co się stanie w przypadku wygaśnięcia subskrypcji? Użytkownicy, którzy będą tworzyć kopie zapasowe z WhatsApp z wykorzystaniem płatnych planów, nie muszą od razu martwić się o utratę backupów. Meta będzie je przechowywać jeszcze przez maksymalnie cztery miesiące. W tym czasie można pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu.