Wi-Fi w pierwszym samolocie PLL LOT. Czekaliśmy na to latami
Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadzają we własnych samolotach zmiany, na które pasażerowie czekali długie lata. Przewoźnik pochwalił się, że pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner o znakach rejestracyjnych SP LSA otrzymał instalację Wi-Fi. Dzięki temu w samolotach floty PLL LOT pojawi się internet bezprzewodowy dla podróżnych.
Czego brakuje wam w samolotach PLL LOT? Wiele osób z pewnością wymieni internet bezprzewodowy. Polski przewoźnik długo kazał czekać na Wi-Fi we własnych maszynach, ale w końcu to ulega zmianie. Stosowna instalacja została już zamontowana w pierwszej jednostce Boeing 787-9 Dreamliner.
Pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner PLL LOT z instalacją Wi-Fi
Tym samolotem jest Boeing 787-9 Dreamliner o znakach rejestracyjnych SP LSA, który wraca do Warszawy po przeglądzie technicznym przeprowadzonym w Rzeszowie. W trakcie prac związanych z oceną systemów maszyny wprowadzono przy okazji pewną nowość. To instalacja Wi-Fi.
To oznacza, że pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych został wyposażony w system, który zapewni pasażerom na pokładzie internet bezprzewodowy rozsyłany z wykorzystaniem sieci Wi-Fi. Kiedy będzie to możliwe?
Z informacji, które Polskie Linie Lotnicze LOT przekazały na łamach własnej strony na Facebooku wynika, że zaimplementowana na pokładzie Dreamlinera instalacja Wi-Fi zostanie teraz gruntownie sprawdzona. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to usługa zostanie oddana w ręce klientów w niedługim czasie. Wcześniej wspominano, że nastąpi to jeszcze w marcu, ale teraz przewoźnik tego nie potwierdził.
Internet bezprzewodowy w samolotach PLL LOT z ograniczeniami
Pasażerowie Polskich Linii Lotniczych LOT będą więc mogli wkrótce korzystać z internetu bezprzewodowego na pokładzie samolotów linii, ale dokładne zasady udostępniania usługi nie są znane. Wcześniej wspominało się o pewnych ograniczeniach.
To oznacza, że w samolotach PLL LOT nie będzie można korzystać z Wi-Fi bez żadnych ograniczeń. Najwięcej zyskają ci pasażerowie, którzy latają najczęściej. Dla nich dostęp do usługi ma być dostępny w szerszym zakresie. Natomiast pozostali podróżni będą musieli liczyć się z pewnymi limitami.
Szczegóły zostaną ujawnione w niedługim czasie. Warto dodać, że dostęp do usługi powstaje dzięki współpracy nawiązanej z Viasat. Warto dodać, że Wi-Fi w samolotach Polskich Linii Lotniczych LOT będzie dostępne również w nowych maszynach Airbus 220, na które umowę kupna podpisano w zeszłym roku.