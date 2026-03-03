Wi-Fi w pierwszym samolocie PLL LOT. Czekaliśmy na to latami

Dawid Długosz

Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadzają we własnych samolotach zmiany, na które pasażerowie czekali długie lata. Przewoźnik pochwalił się, że pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner o znakach rejestracyjnych SP LSA otrzymał instalację Wi-Fi. Dzięki temu w samolotach floty PLL LOT pojawi się internet bezprzewodowy dla podróżnych.

Dreamliner PLL LOT z Wi-Fi startuje z Lotniska Chopina, w tle terminal i sprzęt lotniskowy.
Dreamliner PLL LOT z Wi-Fi. Internet bezprzewodowy w samolotach.123RF/PICSEL

Czego brakuje wam w samolotach PLL LOT? Wiele osób z pewnością wymieni internet bezprzewodowy. Polski przewoźnik długo kazał czekać na Wi-Fi we własnych maszynach, ale w końcu to ulega zmianie. Stosowna instalacja została już zamontowana w pierwszej jednostce Boeing 787-9 Dreamliner.

Pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner PLL LOT z instalacją Wi-Fi

Tym samolotem jest Boeing 787-9 Dreamliner o znakach rejestracyjnych SP LSA, który wraca do Warszawy po przeglądzie technicznym przeprowadzonym w Rzeszowie. W trakcie prac związanych z oceną systemów maszyny wprowadzono przy okazji pewną nowość. To instalacja Wi-Fi.

To oznacza, że pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych został wyposażony w system, który zapewni pasażerom na pokładzie internet bezprzewodowy rozsyłany z wykorzystaniem sieci Wi-Fi. Kiedy będzie to możliwe?

Z informacji, które Polskie Linie Lotnicze LOT przekazały na łamach własnej strony na Facebooku wynika, że zaimplementowana na pokładzie Dreamlinera instalacja Wi-Fi zostanie teraz gruntownie sprawdzona. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to usługa zostanie oddana w ręce klientów w niedługim czasie. Wcześniej wspominano, że nastąpi to jeszcze w marcu, ale teraz przewoźnik tego nie potwierdził.

Internet bezprzewodowy w samolotach PLL LOT z ograniczeniami

Pasażerowie Polskich Linii Lotniczych LOT będą więc mogli wkrótce korzystać z internetu bezprzewodowego na pokładzie samolotów linii, ale dokładne zasady udostępniania usługi nie są znane. Wcześniej wspominało się o pewnych ograniczeniach.

To oznacza, że w samolotach PLL LOT nie będzie można korzystać z Wi-Fi bez żadnych ograniczeń. Najwięcej zyskają ci pasażerowie, którzy latają najczęściej. Dla nich dostęp do usługi ma być dostępny w szerszym zakresie. Natomiast pozostali podróżni będą musieli liczyć się z pewnymi limitami.

Szczegóły zostaną ujawnione w niedługim czasie. Warto dodać, że dostęp do usługi powstaje dzięki współpracy nawiązanej z Viasat. Warto dodać, że Wi-Fi w samolotach Polskich Linii Lotniczych LOT będzie dostępne również w nowych maszynach Airbus 220, na które umowę kupna podpisano w zeszłym roku.

