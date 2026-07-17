Wi-Fi w samolotach PLL LOT. Które Dreamlinery mają internet pokładowy?

W skrócie Polskie Linie Lotnicze LOT udostępniły internet pokładowy w trzech maszynach typu Dreamliner we współpracy z dostawcą Viasat.

Przewoźnik planuje zainstalować system Wi-Fi we wszystkich 15 posiadanych samolotach Boeing 787-9.

Pasażerowie mogą wykupić płatny pakiet Chat za 7 dolarów lub droższy Streaming & Internet za 29 dolarów, płacąc wyłącznie w tej walucie.

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Internet pokładowy to rozwiązanie, na które pasażerowie samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT musieli czekać naprawdę długo. W tym roku w końcu zaczęło to ulegać zmianie. Pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner otrzymał instalację Wi-Fi kilka miesięcy temu. Jak to wygląda obecnie?

Trzy samoloty Dreamliner PLL LOT z instalacją Wi-Fi

Polskie Linie Lotnicze LOT planują zaimplementować stosowne instalacje Wi-Fi, które zapewniają dostęp do internetu pokładowego w trakcie rejsu, w 15 maszynach Boeing 787. Dziś rozwiązanie znajduje się w trzech Dreamlinerach.

Pierwszym samolotem PLL LOT z Wi-Fi był Dreamliner o rejestracji SP-LSA, w którym usługę uruchomiono w marcu. Odpowiedni system został również umieszczony w maszynach SP-LSE oraz SP-LSF.

Na razie usługa oferowana jest tylko w ramach rejsów międzykontynentalnych, ale z czasem Wi-Fi m trafić także do mniejszych samolotów Boeing 787-8. Polskie Linie Lotnicze chcą umieścić instalacje we wszystkich maszynach tego typu.

Jeszcze w wakacje do służby ma wrócić Boeing 787-8 z rejestracją SP-LRF, który obecnie przechodzi przegląd w Rzeszowie. To podczas tych czynności montowana jest instalacja Wi-Fi, ale w tej konkretniej maszynie na razie się na to nie zdecydowano. To oznacza, że PLL LOT stawia sobie za priorytet montaż w większych Dreamlinerach i mniejsze samoloty będą musiały poczekać dłużej.

Jak korzystać z internetu pokładowego w samolotach PLL LOT?

Polskie Linie Lotnicze LOT nie udostępniają internetu pokładowego za darmo. W tym celu należy wykupić jeden z dostępnych pakietów. Są to:

Pakiet Streaming & Internet za 29 dolarów - umożliwia przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i pracę online.

Pakiet Chat za 7 dolarów - pozwala na przesyłanie wiadomości tekstowych z użyciem różnych komunikatorów. Wsparcia dla zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych w tym planie nie ma.

Płatności można dokonać wyłącznie w dolarach amerykańskich i jest to możliwe z użyciem większości kart. PLL LOT po aktywacji pakietu pozwala na korzystanie z internetu tylko na jednym urządzeniu. Dostawcą internetu pokładowego jest firma Viasat.



