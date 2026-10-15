Więcej cyfrowego radia DAB+ w Polsce. Czy zniknie radio FM?

Spis treści: UKE otwiera drogę dla kolejnych stacji cyfrowego radia DAB+ Co to jest DAB+ i co nowa jakość oznacza dla słuchaczy? Tradycyjne FM czy cyfrowe DAB+ - czy trzeba będzie wymienić radioodbiorniki?

UKE otwiera drogę dla kolejnych stacji cyfrowego radia DAB+

13 października 2026 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęcił nadawców i operatorów do składania wniosków o rezerwację częstotliwości dla ogólnopolskich multipleksów MUXR1 i MUXR2 oraz niewykorzystanych multipleksów lokalnych MUXRL. Dalszy przebieg procedury będzie zależał od liczby zainteresowanych. Jeśli o ten sam zasób wystąpi tylko jeden podmiot, prezes UKE będzie mógł przyznać częstotliwości w standardowym trybie, bez przeprowadzania konkursu. Postępowanie konkursowe będzie konieczne dopiero wtedy, gdy o dany multipleks zawnioskuje co najmniej dwóch zainteresowanych.

Polska wykorzystuje obecnie jeden ogólnokrajowy multipleks cyfrowego radia, MUXR3, którego dysponentem jest Polskie Radio. W jego ramach nadawanych jest kilkanaście programów, a dokładna lista zależy od województwa. Stałe multipleksy lokalne pracują od pięciu lat w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnowie, Toruniu i Warszawie. Uzupełniają je emisje testowe prowadzone w innych częściach kraju.

Największa rezerwa nadal czeka jednak na wykorzystanie. Plan zagospodarowania pasma 174-230 MHz obejmuje dwa wolne multipleksy ogólnopolskie oraz 17 lokalnych. Według wyliczeń UKE mogłyby one pomieścić nawet 24 nowe programy dostępne w całej Polsce, a w wybranych regionach kolejnych 12 stacji radiowych.

UKE wraca do tematu właśnie teraz, ponieważ w analogowym paśmie FM 87,5-108 MHz zabrakło częstotliwości umożliwiających budowę nowych stacji o dużym zasięgu. DAB+, otwiera się w nowym oknie działa w paśmie III VHF 174-230 MHz i łączy kilka albo kilkanaście programów w jednym bloku częstotliwości. Liczba stacji zależy od podziału pojemności multipleksu. Większa przepływność poprawia jakość dźwięku, lecz zmniejsza liczbę programów mieszczących się w pakiecie. Operator może więc przeznaczyć więcej danych dla kanału muzycznego, a mniej dla stacji informacyjnej opartej głównie na rozmowach.

Cyfrowa rozbudowa otwiera rynek dla wyspecjalizowanych formatów, lecz zarazem zwiększa presję na dotychczasowych liderów. Więcej ogólnopolskich marek oznacza ostrzejszą walkę o słuchaczy i wpływy reklamowe.

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął również konsultacje dotyczące rozwoju DAB+ w Polsce. Pyta rynek o zainteresowanie multipleksami ogólnopolskimi i lokalnymi, kolejność uruchamiania MUXR1, MUXR2 i MUXRL oraz sposoby przyspieszenia cyfryzacji radia. Stanowiska można przesyłać do 23 października 2026 roku na adres dc.konsultacje@uke.gov.pl z dopiskiem "DAB+ w Polsce". Zebrane opinie posłużą do zaplanowania dalszego wykorzystania pasma 174-230 MHz.

Co to jest DAB+ i co nowa jakość oznacza dla słuchaczy?

DAB+ to cyfrowy standard naziemnego radia, który można odbierać bez internetu, aplikacji i karty SIM. W odróżnieniu od FM, gdzie jedna częstotliwość służy jednej stacji, DAB+ przesyła od kilku do kilkunastu programów we wspólnym multipleksie. Odbiornik sam skanuje pasmo i wyświetla nazwy rozgłośni. Wraz z dźwiękiem może odbierać tytuły audycji, informacje o wykonawcach, okładki płyt, komunikaty tekstowe i elektroniczny przewodnik po programach.

Emisja cyfrowa nie gwarantuje jednak lepszego brzmienia niż FM. Jakość zależy od przepływności, czyli ilości danych przeznaczonych dla danej stacji. Im więcej programów operator umieści w multipleksie, tym mniej miejsca może przypaść każdemu z nich. DAB+ wykorzystuje kodek MPEG-4 HE-AAC v2, który skutecznie kompresuje dźwięk, lecz zbyt niska przepływność ogranicza jego szczegółowość. Inaczej wygląda też utrata zasięgu. W FM stopniowo narastają szumy, natomiast DAB+ długo brzmi czysto, po czym dźwięk zaczyna się urywać lub całkowicie zanika.

Cyfrowe radio nie zużywa pakietu danych, a liczba słuchaczy nie obciąża sieci komórkowej. Jeden sygnał może równocześnie dotrzeć do milionów odbiorników, także podczas przeciążenia internetu. Co ciekawe, polskie wymagania techniczne obowiązujące od 5 sierpnia 2025 roku przewidują automatyczne przełączanie radia samochodowego między nadajnikami DAB+, a w urządzeniach obsługujących oba standardy również między DAB+ i FM. Funkcja jest aktywna, jeśli nadawca przesyła potrzebne dane sterujące i pozwala kontynuować słuchanie tej samej stacji podczas dłuższej podróży.

Tradycyjne FM czy cyfrowe DAB+ - czy trzeba będzie wymienić radioodbiorniki?

Na razie nie trzeba wymieniać radia. FM w Polsce nadal działa, a Urząd Komunikacji Elektronicznej nie ogłosił terminu wyłączenia analogowych nadajników. Rozpoczęte 13 października 2026 roku konsultacje dotyczą udostępnienia kolejnych multipleksów DAB+ i rozwoju cyfrowej radiofonii, a nie likwidacji pasma 87,5-108 MHz. Starszy odbiornik nadal będzie więc odtwarzał stacje nadające na FM, lecz nie wyszuka programów dostępnych wyłącznie cyfrowo. Do ich odbioru potrzebne jest radio DAB+ albo zewnętrzny adapter podłączony przez AUX, Bluetooth lub wolną częstotliwość FM.

Inaczej wygląda sytuacja w nowszych samochodach. Od 1 stycznia 2021 roku radio montowane fabrycznie w nowym pojeździe osobowym kategorii M, sprzedawanym lub wynajmowanym w Polsce, musi obsługiwać naziemną transmisję cyfrową. Nie oznacza to jednak, że każdy samochód zarejestrowany po tej dacie ma DAB+, ponieważ obowiązek dotyczy nowych pojazdów wprowadzanych na rynek, a nie aut używanych czy starszych modeli rejestrowanych ponownie.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 9 lipca 2025 roku precyzuje ponadto, że cyfrowe odbiorniki mają obsługiwać DAB+ w całym paśmie 174-230 MHz, natomiast modele inne niż adaptery powinny odbierać również FM.

Europejskie doświadczenia pokazują, dlaczego decyzja o zakończeniu emisji FM wymaga szerokiego zasięgu DAB+ i odpowiedniej liczby odbiorników. Norwegia wyłączyła w 2017 roku analogowe nadajniki największych sieci ogólnokrajowych, lecz część lokalnych stacji nadal korzystała z FM.

Szwajcarski nadawca publiczny SRG SSR zakończył emisję FM 31 grudnia 2024 roku, po czym odnotował wyraźny odpływ słuchaczy. W grudniu 2025 roku szwajcarski parlament opowiedział się za dalszym wykorzystywaniem częstotliwości analogowych, a w kwietniu 2026 roku regulator OFCOM przedstawił procedurę przydzielania pasma FM od 2027 roku. Rozwój DAB+ nie musi zatem prowadzić do szybkiego końca starszej technologii. W Polsce oba systemy mogą jeszcze długo funkcjonować równolegle.



