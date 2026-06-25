Więcej Geekweeka w Google. Ustaw nas jako ulubione źródło

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Szukasz najnowszych wiadomości ze świata technologii, nauki, kosmosu czy militariów? Jeśli twoim ulubionym serwisem jest Geekweek Interia, możesz sprawić, że wyszukiwarka Google będzie wyświetlać pochodzące z niego artykuły znacznie częściej i w bardziej widocznych miejscach.

Jak ustawić najważniejsze artykuły z Geekweeka w twojej wyszukiwarce Google?123RF/PICSEL

Wyszukiwarka Google od lat decydowała sama, które serwisy zobaczysz na samej górze wyników, gdy szukasz aktualnych informacji. Algorytm brał pod uwagę popularność, świeżość i wiarygodność źródeł, ale czytelnik nie miał większego wpływu na to, co zobaczy wśród "Najważniejszych artykułów".

Niedawno to się zmieniło i Google daje czytelnikom więcej kontroli. Powstała funkcja "Preferowane źródła", która pozwala każdemu użytkownikowi oznaczyć ulubione serwisy gwiazdką. Od tego momentu treści z nich pojawiają się częściej i wyżej w wynikach wyszukiwania newsów - oraz w nowej, dodatkowej sekcji "Z Twoich źródeł".

W Polsce funkcja jest dostępna od kwietnia 2026 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Wybierając Geekweek Interia jako preferowane źródło, dajesz wyszukiwarce jasny sygnał: "te wiadomości chcę widzieć jako pierwsze". Gdy następnym razem wpiszesz w Google zapytanie o aktualne wydarzenia - technologiczne, naukowe czy ze świata innowacji - nasze materiały dostaną priorytet w sekcji najważniejszych artykułów.

Co istotne, Google nie zamyka cię w bańce informacyjnej. Inne serwisy nadal będą się pojawiać w wynikach, więc nie tracisz dostępu do różnorodnych źródeł. Po prostu te ulubione mają pierwszeństwo.

Jak ustawić Geekweek jako preferowane źródło?

Powód jest prosty: ważne nowinki ze świata technologii i nauki nie umkną twojej uwadze. Ustawiając serwis Geekweek Interia jako preferowane źródło, zyskujesz szybszy dostęp do informacji. Nasze artykuły będą widoczne na samej górze wyników wyszukiwania Google i nie będą konkurować z dziesiątkami innych serwisów.

Sposób najszybszy - kliknij w przycisk na górze lub na dole artykułu albo w link.

Otworzy ci się narzędzie Google z wpisaną domeną geekweek.interia.pl. Zatwierdzasz wybór i gotowe. Całość zajmuje kilkanaście sekund.

Panel ustawień preferencji źródeł umożliwiający wybór i wyróżnienie konkretnej strony internetowej geekweek.interia.pl jako preferowanego źródła wyszukiwania.
Jak dodać Geekweek do preferowanych źródeł w wyszukiwarce Google?INTERIA.PL

Sposób drugi - preferowane źródła w Najważniejszych artykułach

Gdy wyszukiwarka Google wykryje zapytanie związane z wiadomościami, może wyświetlić sekcję "Najważniejsze artykuły". Możesz dodać preferowane źródła bezpośrednio w tym miejscu.

1. Otwórz google.com.
2. Wyszukaj ważne wiadomości z ostatniego czasu (np. SpaceX)
3. Jeśli na stronie wyników wyszukiwania pojawi się sekcja Najważniejsze artykuły, po prawej stronie jej nagłówka kliknij ikonę gwiazdki kart.
4. Wyszukaj interesujące Cię źródło (Geekweek Interia).
5. Zaznacz pole wyboru.
5. U dołu kliknij Ponownie załaduj wyniki.

Gotowe!

Okno wyboru preferowanego źródła informacji Geekweek Interia podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej, z widoczną opcją wybrania lub odznaczenia konkretnej strony i przyciskiem umożliwiającym ponowne załadowanie wyników.
Ustawa najważniejsze artykuły z GeekweekaINTERIA.PL


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