Więcej programów w telewizji naziemnej. Będzie nowy multipleks

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Emitel wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na nowy multipleks (MUX-5) naziemnej telewizji cyfrowej. Pokonał w nim dwóch konkurentów - MWE Teleport i BCAST. Co to oznacza dla telewidzów?

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telewizor z kolorowymi pasami testowymi, przed nim dwie osoby trzymające piloty, zapowiedź mux-5
Wkrótce nowe programy w naziemnej telewizji cyfrowej. MUX-5 ma wystartować w ciągu roku.ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Emitel będzie operatorem nowego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej

Multipleks naziemnej telewizji cyfrowej (MUX) to pakiet programów telewizyjnych (oraz radiowych) i usług dodatkowych, które są połączone we wspólny strumień danych i nadawane na jednej częstotliwości.

Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej na tym samym paśmie, które dawniej zajmowała tylko jedna stacja, dziś mieści się kilka programów telewizyjnych.

Aktualnie w telewizji naziemnej działa pięć darmowych, ogólnopolskich multipleksów (MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8). Jest jeszcze MUX-4, który zawiera programy kodowane, a dostęp do nich można wykupić w Polsat Box.

Kolejnym multipleksem ma być MUX-5. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął właśnie konkurs na rezerwację częstotliwości (do 31 grudnia 2033 roku), który wygrała spółka Emitel. Starały się o to także MWE Teleport (grupa MWE) i BCAST (Cyfrowy Polsat).
Michał Winnicki, właściciel MWE, nie zgadza się z rozstrzygnięciem i na łamach "Parkietu" zapowiada odwołanie od decyzji UKE. BCAST na razie nie zajął stanowiska.

Piąty multipleks ma objąć cały kraj, być bezpłatny i zgodnie z założeniami konkursu ma na nim znaleźć się aż osiem programów w jakości HD.
Teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła rozpocząć przyznawanie miejsc chętnym nadawcom.

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Kiedy start MUX-5 i nowe programy w naziemnej telewizji cyfrowej?

Po wygraniu konkursu Emitel ma dokładnie rok od otrzymania decyzji rezerwacyjnej na komercyjny start i uruchomienie nadawania na nowych częstotliwościach. Rozbudowa sieci została podzielona na trzy etapy.
Do 12 miesięcy MUX-5 ma wystartować w ośmiu regionach, po 15 miesiącach ma być dostępny w co najmniej połowie kraju. W ciągu dwóch lat ma objąć zasięgiem 95 procent powierzchni Polski.

MUX-5 ma działać w paśmie UHF w zakresie częstotliwości 470-694 MHz, co odpowiada standardowemu pasmu wykorzystywanemu przez większość innych multipleksów w Polsce.

Co ważne z perspektywy oglądającego, jeśli tylko telewizor lub dekoder obsługuje DVB-T2/HEVC, to zakup nowego nie będzie potrzebny. Po rozpoczęciu emisji najpewniej wystarczy, jeśli ponownie przeprowadzimy automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów.
źródło: satkurier.pl

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Jacek Waśkiel
Jacek Waśkiel

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN)

LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna 
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV 
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV 
MUX-1 (FTA)
16 
TV Trwam 
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka  
MUX-1 (FTA)
18 
Fokus TV 
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia  
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka 
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument 
MUX-6 (FTA)
27 
TVP Rozrywka 
MUX-6 (FTA)
28 
Alfa TVP 
MUX-6 (FTA)
29 
TVP ABC 
MUX-3 (FTA)
30 
TVP Kultura 
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia 
MUX-3 (FTA)
32 
TVP Sport 
MUX-3 (FTA)
33 
TVP World 
MUX-6 (FTA)
34 
TVP Info 
MUX-3 (FTA)
35 
TVP Kobieta 
MUX-6 (FTA)
36 
Belsat 
MUX-6 (FTA)
40 
Nowa TV 
MUX-8 (FTA)
41 
WP 
MUX-8 (FTA)
49 
Wydarzenia 24 
MUX-1 (FTA)
51 
Republika 
MUX-8 (FTA)
52 
wPolsce24 
MUX-8 (FTA)
86 
CDA Premium  
MUX-8 (HbbTV) 
87 
Sklep Kapitan.pl 
MUX-8 (HbbTV)  
88 
TVP VOD 
MUX-3 (HbbTV)  
89
Newsmax Polska
MUX-8 (HbbTV)
91 
TVP World 
MUX-3 (HbbTV)  
92 
TVP ABC 2 
MUX-3 (HbbTV)   
93 
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)   
94 
TVP Kultura 2 
MUX-3 (HbbTV)   
98 
EmiRadio 
MUX-8 (HbbTV)    
99 
EmiTV 
MUX-8 (HbbTV)    
110 
Polsat Sport 1 
MUX-4 (płatny) 
111 
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny) 
112 
Eurosport 1 
MUX-4 (płatny) 
113 
Eurosport 2 
MUX-4 (płatny) 
114 
Eleven Sports 1 
MUX-4 (płatny) 
115 
Eleven Sports 2 
MUX-4 (płatny) 
116 
TVN Turbo 
MUX-4 (płatny) 
117 
TVN Style 
MUX-4 (płatny) 
118 
Polsat News Polityka 
MUX-4
119 
Polsat News 
MUX-4 (płatny)  
120 
TVN 24 
MUX-4 (płatny)  
333 
Polsat HbbTV 
MUX-4 


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