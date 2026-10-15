Emitel będzie operatorem nowego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej
Multipleks naziemnej telewizji cyfrowej (MUX) to pakiet programów telewizyjnych (oraz radiowych) i usług dodatkowych, które są połączone we wspólny strumień danych i nadawane na jednej częstotliwości.
Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej na tym samym paśmie, które dawniej zajmowała tylko jedna stacja, dziś mieści się kilka programów telewizyjnych.
Aktualnie w telewizji naziemnej działa pięć darmowych, ogólnopolskich multipleksów (MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8). Jest jeszcze MUX-4, który zawiera programy kodowane, a dostęp do nich można wykupić w Polsat Box.
Kolejnym multipleksem ma być MUX-5. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął właśnie konkurs na rezerwację częstotliwości (do 31 grudnia 2033 roku), który wygrała spółka Emitel. Starały się o to także MWE Teleport (grupa MWE) i BCAST (Cyfrowy Polsat).
Michał Winnicki, właściciel MWE, nie zgadza się z rozstrzygnięciem i na łamach "Parkietu" zapowiada odwołanie od decyzji UKE. BCAST na razie nie zajął stanowiska.
Piąty multipleks ma objąć cały kraj, być bezpłatny i zgodnie z założeniami konkursu ma na nim znaleźć się aż osiem programów w jakości HD.
Teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła rozpocząć przyznawanie miejsc chętnym nadawcom.
Kiedy start MUX-5 i nowe programy w naziemnej telewizji cyfrowej?
Po wygraniu konkursu Emitel ma dokładnie rok od otrzymania decyzji rezerwacyjnej na komercyjny start i uruchomienie nadawania na nowych częstotliwościach. Rozbudowa sieci została podzielona na trzy etapy.
Do 12 miesięcy MUX-5 ma wystartować w ośmiu regionach, po 15 miesiącach ma być dostępny w co najmniej połowie kraju. W ciągu dwóch lat ma objąć zasięgiem 95 procent powierzchni Polski.
MUX-5 ma działać w paśmie UHF w zakresie częstotliwości 470-694 MHz, co odpowiada standardowemu pasmu wykorzystywanemu przez większość innych multipleksów w Polsce.
Co ważne z perspektywy oglądającego, jeśli tylko telewizor lub dekoder obsługuje DVB-T2/HEVC, to zakup nowego nie będzie potrzebny. Po rozpoczęciu emisji najpewniej wystarczy, jeśli ponownie przeprowadzimy automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów.
źródło: satkurier.pl
LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV
MUX-1 (FTA)
16
TV Trwam
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka
MUX-1 (FTA)
18
Fokus TV
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument
MUX-6 (FTA)
27
TVP Rozrywka
MUX-6 (FTA)
28
Alfa TVP
MUX-6 (FTA)
29
TVP ABC
MUX-3 (FTA)
30
TVP Kultura
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia
MUX-3 (FTA)
32
TVP Sport
MUX-3 (FTA)
33
TVP World
MUX-6 (FTA)
34
TVP Info
MUX-3 (FTA)
35
TVP Kobieta
MUX-6 (FTA)
36
Belsat
MUX-6 (FTA)
40
Nowa TV
MUX-8 (FTA)
41
WP
MUX-8 (FTA)
49
Wydarzenia 24
MUX-1 (FTA)
51
Republika
MUX-8 (FTA)
52
wPolsce24
MUX-8 (FTA)
86
CDA Premium
MUX-8 (HbbTV)
87
Sklep Kapitan.pl
MUX-8 (HbbTV)
88
TVP VOD
MUX-3 (HbbTV)
89
Newsmax Polska
MUX-8 (HbbTV)
91
TVP World
MUX-3 (HbbTV)
92
TVP ABC 2
MUX-3 (HbbTV)
93
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)
94
TVP Kultura 2
MUX-3 (HbbTV)
98
EmiRadio
MUX-8 (HbbTV)
99
EmiTV
MUX-8 (HbbTV)
110
Polsat Sport 1
MUX-4 (płatny)
111
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny)
112
Eurosport 1
MUX-4 (płatny)
113
Eurosport 2
MUX-4 (płatny)
114
Eleven Sports 1
MUX-4 (płatny)
115
Eleven Sports 2
MUX-4 (płatny)
116
TVN Turbo
MUX-4 (płatny)
117
TVN Style
MUX-4 (płatny)
118
Polsat News Polityka
MUX-4
119
Polsat News
MUX-4 (płatny)
120
TVN 24
MUX-4 (płatny)
333
Polsat HbbTV
MUX-4