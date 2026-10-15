Emitel będzie operatorem nowego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej

Multipleks naziemnej telewizji cyfrowej (MUX) to pakiet programów telewizyjnych (oraz radiowych) i usług dodatkowych, które są połączone we wspólny strumień danych i nadawane na jednej częstotliwości.

Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej na tym samym paśmie, które dawniej zajmowała tylko jedna stacja, dziś mieści się kilka programów telewizyjnych.

Aktualnie w telewizji naziemnej działa pięć darmowych, ogólnopolskich multipleksów (MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8). Jest jeszcze MUX-4, który zawiera programy kodowane, a dostęp do nich można wykupić w Polsat Box.

Kolejnym multipleksem ma być MUX-5. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął właśnie konkurs na rezerwację częstotliwości (do 31 grudnia 2033 roku), który wygrała spółka Emitel. Starały się o to także MWE Teleport (grupa MWE) i BCAST (Cyfrowy Polsat).

Michał Winnicki, właściciel MWE, nie zgadza się z rozstrzygnięciem i na łamach "Parkietu" zapowiada odwołanie od decyzji UKE. BCAST na razie nie zajął stanowiska.

Piąty multipleks ma objąć cały kraj, być bezpłatny i zgodnie z założeniami konkursu ma na nim znaleźć się aż osiem programów w jakości HD.

Teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła rozpocząć przyznawanie miejsc chętnym nadawcom.

Kiedy start MUX-5 i nowe programy w naziemnej telewizji cyfrowej?

Po wygraniu konkursu Emitel ma dokładnie rok od otrzymania decyzji rezerwacyjnej na komercyjny start i uruchomienie nadawania na nowych częstotliwościach. Rozbudowa sieci została podzielona na trzy etapy.

Do 12 miesięcy MUX-5 ma wystartować w ośmiu regionach, po 15 miesiącach ma być dostępny w co najmniej połowie kraju. W ciągu dwóch lat ma objąć zasięgiem 95 procent powierzchni Polski.

MUX-5 ma działać w paśmie UHF w zakresie częstotliwości 470-694 MHz, co odpowiada standardowemu pasmu wykorzystywanemu przez większość innych multipleksów w Polsce.

Co ważne z perspektywy oglądającego, jeśli tylko telewizor lub dekoder obsługuje DVB-T2/HEVC, to zakup nowego nie będzie potrzebny. Po rozpoczęciu emisji najpewniej wystarczy, jeśli ponownie przeprowadzimy automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów.

źródło: satkurier.pl

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN) LCN Program Multipleks 1 TVP 1 MUX-3 (FTA) 2 TVP 2 MUX-3 (FTA) 3 TVP Regionalna MUX-3 (FTA) 4 Polsat MUX-2 (FTA) 5 TVN MUX-2 (FTA) 6 TV 4 MUX-2 (FTA) 7 TV Puls MUX-2 (FTA) 8 TVN 7 MUX-2 (FTA) 9 Puls 2 MUX-2 (FTA) 10 TV 6 MUX-2 (FTA) 11 Super Polsat MUX-2 (FTA) 12 Eska TV MUX-1 (FTA) 13 TTV MUX-1 (FTA) 14 Polo TV MUX-1 (FTA) 15 Antena TV MUX-1 (FTA) 16 TV Trwam MUX-1 (FTA) 17 Stopklatka MUX-1 (FTA) 18 Fokus TV MUX-1 (FTA) 19 TVP Polonia MUX-6 (FTA) 20 TVP Nauka MUX-6 (FTA) 24 TVP Dokument MUX-6 (FTA) 27 TVP Rozrywka MUX-6 (FTA) 28 Alfa TVP MUX-6 (FTA) 29 TVP ABC MUX-3 (FTA) 30 TVP Kultura MUX-3 (FTA) 31 TVP Historia MUX-3 (FTA) 32 TVP Sport MUX-3 (FTA) 33 TVP World MUX-6 (FTA) 34 TVP Info MUX-3 (FTA) 35 TVP Kobieta MUX-6 (FTA) 36 Belsat MUX-6 (FTA) 40 Nowa TV MUX-8 (FTA) 41 WP MUX-8 (FTA) 49 Wydarzenia 24 MUX-1 (FTA) 51 Republika MUX-8 (FTA) 52 wPolsce24 MUX-8 (FTA) 86 CDA Premium MUX-8 (HbbTV) 87 Sklep Kapitan.pl MUX-8 (HbbTV) 88 TVP VOD MUX-3 (HbbTV) 89 Newsmax Polska MUX-8 (HbbTV) 91 TVP World MUX-3 (HbbTV) 92 TVP ABC 2 MUX-3 (HbbTV) 93 TVP Historia 2 MUX-3 (HbbTV) 94 TVP Kultura 2 MUX-3 (HbbTV) 98 EmiRadio MUX-8 (HbbTV) 99 EmiTV MUX-8 (HbbTV) 110 Polsat Sport 1 MUX-4 (płatny) 111 Polsat Sport 2 MUX-4 (płatny) 112 Eurosport 1 MUX-4 (płatny) 113 Eurosport 2 MUX-4 (płatny) 114 Eleven Sports 1 MUX-4 (płatny) 115 Eleven Sports 2 MUX-4 (płatny) 116 TVN Turbo MUX-4 (płatny) 117 TVN Style MUX-4 (płatny) 118 Polsat News Polityka MUX-4 119 Polsat News MUX-4 (płatny) 120 TVN 24 MUX-4 (płatny) 333 Polsat HbbTV MUX-4



