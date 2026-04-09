Oferta Disney+ w Polsce rozszerza się o kolejne treści. Firma poinformowała o wprowadzeniu ESPN na kolejne rynki i wśród nich są liczne kraje europejskie. Co nowego będzie można obejrzeć?

Disney+ wyjaśnia, że sukcesywnie zwiększa swoją ofertę programową o treści sportowe. Zapowiedziana ekspansja ESPN obejmuje 53 kraje oraz terytoria. Są to państwa europejskie oraz wybrane rynki Azji i Pacyfiku.

Dzięki zapowiedzianej ekspansji treści z ESPN będą dostępne za pośrednictwem platformy Disney+ na 100 rynkach całego świata.

Sport i transmisje wydarzeń to ważny element naszej biblioteki Disney+, dlatego cieszy nas możliwość dalszego rozwijania oferty dla fanów sportu. To kolejny krok w rozbudowie naszego globalnego portfolio praw sportowych

Dzięki dostępności ESPN subskrybenci Disney+ w Polsce będą mogli oglądać treści sportowe oraz wydarzenia na żywo. Będą to m.in. transmisje z amerykańskich lig NBA (National Basketball Association) i NHL (National Hockey League) - startujące wraz z sezonem 2026-2027.

Ponadto nie zabraknie dostępu do serii dokumentalnej ESPN "30 for 30", która była wielokrotnie nagradzana. Disney+ wyjaśnia, że oferta będzie różnić się w zależności od rynku, ale ma być sukcesywnie rozszerzana.

Warto dodać, że w Europie Disney+ już wcześniej oferował sekcję sportową, a oferta ESPN ją rozszerza. Na Starym Kontynencie można już było oglądać Ligę Mistrzyń UEFA i rozgrywki LaLiga w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także Copa del Rey, Ligę Europy UEFA, Ligę Konferencji UEFA oraz Puchar Niemiec (DFB Pokal).

ESPN jest jednym z liderów treści sportowych na świecie. Marka ma dziś 50 kanałów telewizyjnych, które docierają do widzów na terenie 130 krajów na świecie. Z informacji przekazanych przez Disney+ wynika, że każdego miesiąca przyciąga około 517 mln unikalnych użytkowników.

Warto dodać, że kilka miesięcy temu Disney+ postanowił wyróżnić w Polsce także inną markę, którą jest Hulu. W popularnej aplikacji otrzymała ona własną sekcję.

