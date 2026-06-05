W skrócie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyłonił wykonawcę budowy nowego połączenia drogowego i mostu nad Dunajcem w Nowym Sączu.

Inwestycja obejmuje ponad 3,5-kilometrową drogę, pięć rond, chodniki, ścieżki rowerowe. Most będzie mieć ponad 500 m.

Projekt ma odciążyć istniejącą infrastrukturę. Zakończenie budowy przewidziano na koniec 2029 roku.

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Nowa trasa i most. Połączenie DK 87 z DW 969

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie realizuje kluczową inwestycję w Nowym Sączu: budowę nowego połączenia drogowego wraz z nowym mostem nad rzeką Dunajec (tzw. trzeci most na Dunajcu).

Właśnie wyłoniono wykonawcę budowy nowej trasy, która połączy drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 i zapewni odciążenie istniejącej infrastruktury.

Trzeci most nad Dunajcem. Inwestycja poprawi przepustowość

Wybór oferty ogłoszono 27 maja br. Najlepszą propozycję w przetargu przedstawiło konsorcjum Intop S.A. z Warszawy i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka poinformował we wpisie na Facebooku, że wykonawca "wybuduje most, trasę, ronda, chodniki oraz ścieżki rowerowe". Czas przeznaczony na wykonanie prac wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Inwestycja usprawni ruch między południową częścią miasta a gminą Chełmiec i zachodnią obwodnicą Nowy Sącz. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa drogowego, zwiększenie przepustowości oraz ograniczenie natężenia ruchu w centrum miasta - zaznaczył Smółka.

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Kluczowa inwestycja dla rejonu

W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana droga klasy G o długości ponad 3,5 km. Odcinek na terenie gmin Chełmiec i Podegrodzie oraz miasta Nowy Sącz połączy drogę powiatową nr 1583K i drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969.

Ponadto w ramach inwestycji powstanie pięć rond, a także chodniki i ścieżki dla rowerzystów. Nowy most nad Dunajcem ma mieć około 530 metrów.

Budowa trzeciej przeprawy nad Dunajcem od dłuższego czasu była postrzegana jako kluczowa dla rejonu. Obecny system drogowy już od wielu lat boryka się z rosnącym natężeniem ruchu, a Most Heleński często należy do najbardziej zatłoczonych punktów w tej okolicy.

Miliony na nową trasę i most. Zakończenie prac w 2029 r.

Całkowita wartość wybranej oferty to niemal 180 milionów złotych. Projekt będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który pokryje blisko 80 procent wszystkich wydatków. Resztę środków będzie pochodzić od samorządu województwa oraz poszczególnych gmin.

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Inwestycja posiada decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zakończenie realizacji tego projektu przewidziano na koniec 2029 roku. Konsorcjum zaoferowało 84 miesiące gwarancji i rękojmi na wykonane prace.





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