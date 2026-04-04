W skrócie W Rzeszowie powstaje Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki za niemal 200 mln zł.

Dotychczas zrealizowano 65 proc. robót budowlanych, a koniec prac zapowiedziano na jesień 2026 r.

Stadion będzie miał m.in. 400-metrową bieżnię, ok. 8 tys. miejsc na zadaszonych trybunach, naturalną trawę na boisku oraz możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. Wielka inwestycja w Rzeszowie

W Rzeszowie realizowana jest nowoczesna inwestycja - stadion za 194 mln zł. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki (PCLA) bardzo szybko postępuje - obiekt ma zostać ukończony jeszcze w tym roku.

Ta największa sportowa inwestycja na Podkarpaciu zastąpi dawny stadion Resovii - wesprze klubową sekcję lekkiej atletyki, posłuży piłkarzom, w planach jest również organizacja koncertów.

Na udostępnionych zdjęciach i nagraniach widać, że budowla przypomina już stadion z wizualizacji - jej obecny kształt pozwala lepiej wyobrazić sobie, jaki będzie ostateczny efekt.

Udostępnione przez Urząd Miasta Rzeszowa wizualizacje pokazują docelowy wygląd nowego obiektu sportowego.

Trwa budowa PCLA. Zrealizowano 65 proc. robót budowlanych

Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki powstaje przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. Wykonawcą jest firma Mirbud.

Obiekt ma być jednym z najnowocześniejszych stadionów lekkoatletycznych w Polsce. PCLA będzie przystosowany do organizowania zawodów rangi mistrzostw Polski seniorów oraz mistrzostw Europy U23, U20, U18. Obiekt przysłuży się też piłce nożnej - spełni także kryteria licencyjne Ekstraklasy i rozgrywek klubowych UEFA.

Wybudujemy w Rzeszowie obiekt sportowy na miarę XXI wieku

Pod koniec minionego roku Biuro Prasowe Urząd Miasta Rzeszowa informowało, że budowa PCLA jest na półmetku. Widać już dalsze efekty prac.

W połowie marca br. informowano, że wykonawca zrealizował już 65 proc. robót budowlanych.

Zrealizowano już kluczowe elementy inwestycji, takie jak trybuny żelbetowe, zadaszenie oraz zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace nad zapleczem socjalno-administracyjnym - wykonano część podziemną i naziemną budynku, izolację przeciwwodną oraz instalacje elektryczne. Przeprowadzono również prace przy podbudowie parkingu, a w budynku głównym i zapleczu sportowym rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Naturalna trawa, 400-metrowa bieżnia i ok. 8 000 miejsc na zadaszonych trybunach

Stadion będzie wyposażony w 400-metrową bieżnię, a także m.in. skocznie do skoku w dal, wzwyż, o tyczce, oraz krytą 150-metrową bieżnię, podaje Urząd Miasta Rzeszowa.

- Trybuny stadionu pomieszczą na zadaszonych miejscach siedzących minimum 7 947 widzów. Boisko do gry w piłkę nożną będzie z trawy naturalnej, wyposażone w system nawadniania i podgrzewania. Stadion będzie przystosowany także do organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak np. koncerty - informuje instytucja.

Umowa na budowę nowego centrum sportowego została podpisana w 2024 r. Prace poprzedziła rozbiórka dawnych obiektów stadionu Resovia. W lutym 2026 r. miała miejsce uroczystość wmurowania symbolicznego kamienia węgielnego i kapsuły czasu. W środku znajduje się m.in. koszulka, na której jest motyw Rzeszowa jako Europejskiego Miasta Sportu 2026, zdjęcie ratusza oraz herb Rzeszowa.

Planowane zakończenie budowy PCLA ustalono na 31 października 2026 r.

