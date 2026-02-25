SLS to wielka rakieta NASA, która zostanie wykorzystana w misji Artemis 2 na Księżyc. Konstrukcja nie jest jednak w pełni sprawna i po ostatnich testach agencja zdecydowała, że musi ponownie przetransportować ją do budynku VAB (Vehicle Assembly Building), który Space Launch System opuścił kilka tygodni temu.

Maszyna C-T 2 przetransportuje rakietę SLS do budynku VAB

NASA podjęła taką decyzję kilka dni temu i teraz dowiadujemy się, że żmudny proces zostanie przeprowadzony w środę. W tym celu zostanie wykorzystany największy pojazd gąsienicowy Crawler-Transporter 2 (CT-2), który został przeprojektowany z myślą o rakiecie SLS.

Transport ma rozpocząć się w okolicy godziny 15:00 czasu w Polsce. Wtedy maszyna CT-2 rozpocznie przejazd trasą Crawlerway o długości kilku kilometrów, która łączy budynek VAB ze stanowiskami startowymi 39 w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie.

Choć trasa wydaje się krótka, tak cały przejazd potrwa kilka godzin. Wynika to z faktu, że Crawler-Transporter 2 z rakietą SLS może poruszać się z prędkością maksymalną 1,6 km/h (bez ładunku jest to 3,2 km/h). Crawlerway nazywa się również "Drogą do Księżyca". Trasa jest szeroka na 39,6 metra, co odpowiada ośmiopasmowej autostradzie.

NASA musi wprowadzić poprawki w SLS przed misją Artemis 2 na Księżyc

Pierwsza próba SLS przeprowadzona na stanowisku startowym na Florydzie pod koniec stycznia zakończyła się fiaskiem. Zaczęto więc szukać rozwiązania. Drugi test WDR odbył się kilka dni temu. Początkowo sądzono, że wszystko jest ok i misja Artemis 2 na Księżyc będzie mogła rozpocząć się w marcu. Potem doszukano się usterki związanej z przepływem helu.

NASA podjęła więc decyzję, aby ściągnąć Space Launch System ponownie do budynku VAB, gdzie wielka rakieta była składana. Tam zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki. Następnie SLS wróci Crawler-Transporterem 2 na stanowisko startowe, gdzie odbędą się kolejne testy.

Dziś już wiemy, że misja Artemis 2 nie rozpocznie się w marcu. Najbliższe okna startowe, które są w zasięgu NASA, przypadają na kwiecień. Pozostaje wierzyć, że tym razem się uda.

