Wielka maszyna TBM z Chin trafi do Polski. Wydrąży tunele kolejowe

W skrócie Do Polski trafi z Chin trzecia maszyna TBM, która wesprze realizację ogromnej inwestycji kolejowej Podłęże - Piekiełko w Małopolsce.

Nowe urządzenie przechodzi obecnie testy w fabryce, a jego zadaniem będzie wydrążenie tuneli na odcinku między Podłężem a Gdowem.

Projekt Podłęże - Piekiełko zakłada budowę 20 tuneli o łącznej długości 31 km, co pozwoli skrócić czas przejazdu pociągiem z Krakowa do Zakopanego.

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W ramach projektu Podłęże - Piekiełko wydrążono już jeden długi tunel kolejowy, a niedawno ruszyły prace nad drugim. Lista obejmuje jeszcze kilkanaście obiektów tego typu i w tym celu do Polski zostanie sprowadzona nowa maszyna TBM z Chin.

Trzecia maszyna TBM dla tuneli projektu Podłęże - Piekiełko przechodzi testy w Chinach

Wcześniej do Polski sprowadzono dwie wielkie maszyny TBM. Są to "Kinga" i "Jadwiga", które obecnie znajdują się na odcinku Szczyrzyc-Tymbark. Pierwsza zaczęła już wiercić tunel ewakuacyjny. Problem jednak w tym, że inwestycja w Małopolsce zakłada budowę aż 20 nowych obiektów tego typu.

W ramach realizacji prac dla projektu Podłęże - Piekiełko do Małopolski zostanie sprowadzona trzecia maszyna TBM. Obecnie przechodzi ona ostatnie testy w Chinach. Następnie trafi w częściach na statek i za kilka miesięcy pojawi się w Polsce.

A ta piękność to nowa tarcza TBM, która wydrąży tunele kolejowe na odcinku "Podłęże-Gdów". Jeszcze bezimienna, przechodzi ostatnie testy i odbiory w fabryce w Chinach. Do Małopolski zawita za kilka miesięcy, a w połowie roku rozpocznie prace w Suchorabie

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Nowy TBM nie ma jeszcze nazwy, ale można się domyślać, że ponownie będzie to żeńskie imię. Maszyna wydrąży tunele na odcinku Podłęże - Gdów i w pierwszej kolejności będzie to dwunawowy obiekt o długości około 900 metrów. Ma to nastąpić w połowie 2027 r.

20 tuneli kolejowych w ramach projektu Podłęże - Piekiełko

Nowa linia kolejowa powstająca w Małopolsce to duże wyzwanie. Jest to trudny teren i dlatego większość trasy ma biec pod ziemią. W ramach inwestycji powstanie aż 20 nowych tuneli kolejowych o łącznej długości około 31 kilometrów. To oznacza, że dwie trzecie szlaku znajdzie się pod powierzchnią.

Trzy z budowanych tuneli mają długość przekraczającą kilometr. Pozostałe będą krótsze. Dwa są naprawdę długie. Ten pod Pisarzową ma długość aż 3750 metrów. Rekordzistą będzie obiekt na odcinku Szczyrzyc-Tymbark. Jego długość przekroczy 3,8 kilometra.

Podłęże - Piekiełko to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce od lat. Łączne koszty szacuje się na około 17 mld złotych. Nowa linia kolejowa ma długość 58 kilometrów. Ponadto zostanie zmodernizowany odcinek Chabówka - Nowy Sącz. Dzięki temu podróż pociągami w Małopolsce ma ulec dużemu skróceniu. Z Krakowa do Zakopanego będzie można dostać się w 1,5 godziny.