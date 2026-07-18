Wielka płyta nie radzi sobie z upałami. Bloki zamieniają się w piekarniki

Dawne szare blokowiska z wielkiej płyty przekształciły się w charakterystyczne kolorowe osiedla. To dzięki remontom, które przede wszystkim miały poprawić efektywność energetyczną. Ocieplano ściany, wymieniano okna i uszczelniano budynki. Cel prosty - zimą miały zużywać mniej energii na ogrzewanie. Serwis branżowy Property Design zwraca uwagę na to, że zmieniający się klimat sprawia, że dziś równie ważnym problemem staje się przegrzewanie mieszkań podczas letnich fal upałów.

W Polsce znajduje się około 60 tys. budynków z wielkiej płyty, co daje blisko 4 mln mieszkań. Wiele z nich budowano w czasach, gdy temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza należały do rzadkości. Teraz szczególnie trudne warunki panują w lokalach na najwyższych piętrach oraz tych z oknami skierowanymi na południe lub zachód. Jeśli dodatkowo mieszkanie trudno przewietrzyć, wnętrza potrafią zamienić się w prawdziwy piekarnik.

Sam styropian nie wystarczy

Problem polega na tym, że rozwiązania skuteczne zimą nie zawsze sprawdzają się latem. Dobrze ocieplony budynek zatrzymuje ciepło nie tylko zimą. Podczas upałów może sprawić, że nagrzane mieszkanie będzie wolniej się wychładzać. Z tego powodu coraz większe znaczenie ma ochrona przed promieniami słonecznymi jeszcze zanim dotrą do okien.

Tu sprawdzają się zewnętrzne rolety, żaluzje fasadowe, markizy czy głębokie balkony i loggie. Takie rozwiązania zatrzymują promieniowanie słoneczne przed szybą (a w przypadku balkonów tworzy cień), dzięki czemu do wnętrza trafia mniej ciepła. Same zasłony lub żaluzje montowane wewnątrz mieszkania nie rozwiązują problemu, ponieważ słońce zdąży już nagrzać pomieszczenie.

Zieleń i cień mogą obniżyć temperaturę

Oczywiście komfort mieszkańców zależy nie tylko od samego budynku. Ogromne znaczenie ma otoczenie. Wysokie drzewa, duże powierzchnie trawników, ograniczenie powierzchni asfaltowych czy lepsze gospodarowanie wodą pomagają obniżyć temperaturę całego osiedla. Ale trzeba przyznać, że to jeden z atutów wielu osiedli z wielkiej płyty. W wielu miejscach między budynkami pozostawiono dużo wolnej przestrzeni. Ulice z parkingami zbyły na obrzeżu, a wewnątrz osiedla były głównie chodniki dla pieszych.

Upały upałami, ale często zapominamy, że mieszkania nagrzewają nie tylko promienie słoneczne. Ciepło wytwarzamy my sami i nasze codzienne czynności, jak gotowanie, prasowanie czy praca urządzeń AGD i RTV. Coraz częściej mówi się o kompleksowej modernizacji bloków, która uwzględni zarówno osłony przeciwsłoneczne i zieleń, jak i nowoczesne systemy chłodzenia.Dostosowanie wielkiej płyty do cieplejszego klimatu staje się już nie tylko kwestią wygody, lecz wręcz zdrowia mieszkańców.

Źródło: Property Design



