Wielka premiera nowości Apple. Co zobaczymy 4 marca?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Apple rozesłało do mediów zaproszenie na specjalne pokazy, które odbędą się na początku marca w kilku lokalizacjach. Spodziewamy się nowych produktów. Są to nowe MacBooki oraz tani iPhone 17e. Wydarzenie będzie miało inną postać od dotychczasowych konferencji Apple.

Apple szykuje specjalne pokazy. W drodze nowe MacBooki i iPhone 17e.
Apple szykuje specjalne pokazy. W drodze nowe MacBooki i iPhone 17e.AA/ABACAEast News

Apple szykuje się do premiery nowych produktów, które zostaną zaprezentowane na początku przyszłego miesiąca. Firma zaprasza na specjalny pokaz, a zasadzie nie jedno, a trzy wydarzenia, które odbędą się w kilku miastach w różnych częściach globu. Co zobaczymy?

Firma zaprasza na "Special Apple Experience"

Tym razem nie będzie to tradycyjna konferencja, która odbędzie się w siedzibie giganta z Cupertino. Producent zdecydował się na inną formę i jest to wydarzenie o nazwie "Special Apple Experience". Datą jest 4 marca.

Będzie to nie jedno, a trzy wydarzenia, które odbędą się w Nowym Jorku, Londynie oraz Szanghaju. Firma rozesłała zaproszenia do mediów, ale szczegóły owiane są tajemnicą. W krótkiej wiadomości pojawia się nazwa "Special Apple Experience" i kolorowe logo producenta widoczne niżej.

Kolorowe logo firmy Apple złożone z poziomych, półprzezroczystych pasków w odcieniach żółci i zieleni, poniżej napis w języku angielskim zachęcający do udziału w wydarzeniu.
Logo załączone do zaproszenia na "Special Apple Experience".Applemateriały prasowe

Spodziewamy się, że będą to specjalne pokazy, gdzie będzie można obejrzeć na żywo nowe produkty. Co zobaczymy?

Nowe MacBooki i tani iPhone 17e

Spodziewajmy się, że podczas "Special Apple Experience" zostaną zaprezentowane nowe MacBooki oraz tani iPhone 17e, który będzie następcą zeszłorocznego iPhone'a 16e.

W przypadku komputerów spodziewamy się kilku nowości i są to:

  • Laptopy MacBook Pro z układami Apple M5 Pro i Max
  • MacBooki Air z czipami Apple M5
  • Nowy MacBook z procesorem Apple A18 Pro z iPhone'ów

Ostatni komputer będzie nowością i zarazem najtańszym MacBookiem w ofercie. Laptop dostanie czip Apple A18 Pro z iPhone'ów 16 Pro oraz ekran o przekątnej niespełna 13 cali. Do wyboru będą różne kolory obudowy, która zostanie wykonana z aluminium.

iPhone 17e będzie najtańszym telefonem w ofercie Apple, którego ceny w Polsce powinny zaczynać się od niespełna 3 tys. złotych. Smartfon otrzyma procesor Apple A19 oraz wsparcie dla MagSafe, co było jednym z największych braków poprzednika. W plotkach pojawia się także ekran z dynamiczną wyspą, ale to na razie nic pewnego. Nowością będą także autorskie układy C1X (modem 5G) oraz N1 (obsługa Wi-Fi i Bluetooth).

Możliwe, że w trakcie "Special Apple Experience" zostaną pokazane też inne produkty, ale najczęściej wymienia się te wspomniane wyżej.

Zobacz również:

Składany iPhone coraz mniej tajemniczy. Co szykuje Apple?
Technologia

Na składanego iPhone'a czekaliśmy latami. Co już o nim wiemy?

Dawid Długosz
Dawid Długosz
Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze"© 2026 Associated Press

Najnowsze