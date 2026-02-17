Apple szykuje się do premiery nowych produktów, które zostaną zaprezentowane na początku przyszłego miesiąca. Firma zaprasza na specjalny pokaz, a zasadzie nie jedno, a trzy wydarzenia, które odbędą się w kilku miastach w różnych częściach globu. Co zobaczymy?

Firma zaprasza na "Special Apple Experience"

Tym razem nie będzie to tradycyjna konferencja, która odbędzie się w siedzibie giganta z Cupertino. Producent zdecydował się na inną formę i jest to wydarzenie o nazwie "Special Apple Experience". Datą jest 4 marca.

Będzie to nie jedno, a trzy wydarzenia, które odbędą się w Nowym Jorku, Londynie oraz Szanghaju. Firma rozesłała zaproszenia do mediów, ale szczegóły owiane są tajemnicą. W krótkiej wiadomości pojawia się nazwa "Special Apple Experience" i kolorowe logo producenta widoczne niżej.

Logo załączone do zaproszenia na "Special Apple Experience". Apple materiały prasowe

Spodziewamy się, że będą to specjalne pokazy, gdzie będzie można obejrzeć na żywo nowe produkty. Co zobaczymy?

Nowe MacBooki i tani iPhone 17e

Spodziewajmy się, że podczas "Special Apple Experience" zostaną zaprezentowane nowe MacBooki oraz tani iPhone 17e, który będzie następcą zeszłorocznego iPhone'a 16e.

W przypadku komputerów spodziewamy się kilku nowości i są to:

Laptopy MacBook Pro z układami Apple M5 Pro i Max z układami

MacBooki Air z czipami Apple M5

Nowy MacBook z procesorem Apple A18 Pro z iPhone'ów

Ostatni komputer będzie nowością i zarazem najtańszym MacBookiem w ofercie. Laptop dostanie czip Apple A18 Pro z iPhone'ów 16 Pro oraz ekran o przekątnej niespełna 13 cali. Do wyboru będą różne kolory obudowy, która zostanie wykonana z aluminium.

iPhone 17e będzie najtańszym telefonem w ofercie Apple, którego ceny w Polsce powinny zaczynać się od niespełna 3 tys. złotych. Smartfon otrzyma procesor Apple A19 oraz wsparcie dla MagSafe, co było jednym z największych braków poprzednika. W plotkach pojawia się także ekran z dynamiczną wyspą, ale to na razie nic pewnego. Nowością będą także autorskie układy C1X (modem 5G) oraz N1 (obsługa Wi-Fi i Bluetooth).

Możliwe, że w trakcie "Special Apple Experience" zostaną pokazane też inne produkty, ale najczęściej wymienia się te wspomniane wyżej.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press