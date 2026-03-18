NASA szykuje się do misji Artemis 2 od lat. To pierwszy lot załogowy od ponad 50 lat, który zabierze astronautów w okolice Księżyca. Start miał odbyć się wcześniej, ale doszukano się problemów z wielką rakietą SLS, która musiała wrócić do hangaru na poprawki. Na dniach ponownie trafi na stanowisko startowe i agencja podała termin.

Rakieta SLS dla misji Artemis 2 wraca na stanowisko startowe w piątek

NASA ściągnęła rakietę SLS ze stanowiska 39B na Florydzie do budynku VAB (Vehicle Assembly Building) pod koniec lutego. Było to konieczne, bo w trakcie testów doszukano się pewnych usterek, które wymagały naprawy. Teraz agencja poinformowało, że wielka konstrukcja ponownie trafi na kosmodrom i ma to nastąpić najwcześniej w piątek 20 marca.

Ponownie do przetransportowania ogromnej konstrukcji zostanie wykorzystana wielka maszyna gąsienicowa CT-2, która pojedzie trasą Crawlerway. Droga ma tylko kilka kilometrów długości, ale jej pokonanie zajmie kilka godzin, gdyż pod obciążaniem może poruszać się z prędkością zaledwie 1,6 km/h.

Rakieta SLS w budynku VAB na Florydzie. NASA/Cory Huston NASA

SLS ponownie trafi na stanowisko startowe 39B w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, gdzie następnie przejdzie testy. To o tyle ważne, że ich powodzenie zadecyduje o dalszych losach misji Artemis 2. Jeśli ponownie zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek nieprawidłowości, to termin startu zapewne znowu ulegnie zmianie.

Załoga misja Artemis 2 na Księżyc na początku kwietnia

NASA niedawno ogłosiła, że misja Artemis 2 rozpocznie się najszybciej 1 kwietnia. Wtedy wielka rakieta SLS z kapsułą Orion "Integrity" ma szansę oderwać się od Ziemi. Będzie to dopiero jej drugi lot w kosmos. Pierwszy miał miejsce kilka lat temu.

Udział w misji Artemis 2 bierze trzech astronautów NASA i jeden Kanadyjczyk. Cała czwórka będzie pierwszą załogą, która poleci w okolice Srebrnego Globu po zamknięciu programu księżycowego Apollo w latach 70. XX wieku.

Do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Takich planów nie ma. NASA obecnie celuje z realizacją takiego przedsięwzięcia w ramach misji Artemis IV, która ma odbyć się najwcześniej w 2028 r., a pewnie i tak dojdzie do opóźnień.

